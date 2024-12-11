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Posted 11 декабря, 03:18

Published 11 декабря, 03:18

Modified 11 декабря, 03:20

Updated 11 декабря, 03:20

Собачка очень милая

Самую крохотную собаку продают в Новосибирске за 250 тысяч

11 декабря 2024, 03:18
Фото: 1MI. Собачка очень милая
В Новосибирске продают самую маленькую собачку: объявление есть на одном из сайтов.

Своих хозяев ищет самый крохотный щенок. Это девочка. Она породы мальтипу. Это самые маленькие собаки, вырастающие максимум до 30 сантиметров.

Породу придумали для людей с аллергией. Родилась девочка 5 декабря. По размеру она едва помещается в руке.

«Большие глазки, красивый завиток, уникальная девочка от шикарных родителей», — говорит продавец в объявлении.

Покупателю готовы показать животное по видеосвязи. В ближайшие к Новосибирске города щенка доставят из рук в руки.

Фото: Авито

Также в Новосибирске продают щенка Мэра за 60 тысяч. Порода у домашнего питомца — вельш-корги.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Продажа#Собака
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