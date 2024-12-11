Самую крохотную собаку продают в Новосибирске за 250 тысяч

Posted 11 декабря, 03:18
Published 11 декабря, 03:18
Modified 11 декабря, 03:20
Updated 11 декабря, 03:20
Своих хозяев ищет самый крохотный щенок. Это девочка. Она породы мальтипу. Это самые маленькие собаки, вырастающие максимум до 30 сантиметров.
Породу придумали для людей с аллергией. Родилась девочка 5 декабря. По размеру она едва помещается в руке.
«Большие глазки, красивый завиток, уникальная девочка от шикарных родителей», — говорит продавец в объявлении.
Покупателю готовы показать животное по видеосвязи. В ближайшие к Новосибирске города щенка доставят из рук в руки.