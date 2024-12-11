Сбой сервиса электронных больничных листов: что происходит и как решать проблему

Как пояснили в СФР, с 6 по 9 декабря сервис ЭЛН был недоступен из-за перехода на новую платформу — «Единую централизованную цифровую платформу в социальной сфере». Переход сопровождался временной остановкой работы всех сервисов, связанных с ЭЛН. Официально работа платформы возобновилась 10 декабря, однако в ряде регионов, включая Новосибирскую область, продолжаются проблемы с доступом к системе.