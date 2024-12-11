Сбой сервиса электронных больничных листов: что происходит и как решать проблему

Posted 11 декабря, 07:38
Published 11 декабря, 07:38
Modified 11 декабря, 07:40
Updated 11 декабря, 07:40
Как пояснили в СФР, с 6 по 9 декабря сервис ЭЛН был недоступен из-за перехода на новую платформу — «Единую централизованную цифровую платформу в социальной сфере». Переход сопровождался временной остановкой работы всех сервисов, связанных с ЭЛН. Официально работа платформы возобновилась 10 декабря, однако в ряде регионов, включая Новосибирскую область, продолжаются проблемы с доступом к системе.
Врачи поликлиник отмечают, что накопленные больничные невозможно передать работодателям, а это вызывает задержки в выплатах. По словам медработников, заявки в техническую поддержку остаются без ответа, а пациенты и медработники оказываются заложниками ситуации.
«Больничные сейчас оформляем только на бумаге. Проблемы не на стороне поликлиник», — поделилась с Atas.Info врач, функциональный диагност Мария Сидоренко.
Пациенты также выражают недовольство:
«Мне не могут закрыть больничный лист. Теперь не знаем, удастся ли получить больничные выплаты», — рассказала одна из жительниц Новосибирска.
Электронный сервис пока не восстановлен. Компании и медорганизации предпринимают меры, чтобы стабилизировать ситуацию. Пока этого сделать не удалось, юристы советуют: