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Posted 11 декабря, 07:38

Published 11 декабря, 07:38

Modified 11 декабря, 07:40

Updated 11 декабря, 07:40

Автомобили скорой помощи

Сбой сервиса электронных больничных листов: что происходит и как решать проблему

11 декабря 2024, 07:38
Фото: 1MI. Автомобили скорой помощи

Новосибирцы не могут получить больничные листы

С 6 декабря в Новосибирске и других регионах России возникли трудности с оформлением электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН). Пациенты и медицинские работники сообщают о невозможности зарегистрировать, продлить или закрыть больничные из-за сбоев в работе сервиса Социального фонда России (СФР).

Причина сбоя

Как пояснили в СФР, с 6 по 9 декабря сервис ЭЛН был недоступен из-за перехода на новую платформу — «Единую централизованную цифровую платформу в социальной сфере». Переход сопровождался временной остановкой работы всех сервисов, связанных с ЭЛН. Официально работа платформы возобновилась 10 декабря, однако в ряде регионов, включая Новосибирскую область, продолжаются проблемы с доступом к системе.

Реакция пациентов и врачей

Врачи поликлиник отмечают, что накопленные больничные невозможно передать работодателям, а это вызывает задержки в выплатах. По словам медработников, заявки в техническую поддержку остаются без ответа, а пациенты и медработники оказываются заложниками ситуации.

«Больничные сейчас оформляем только на бумаге. Проблемы не на стороне поликлиник», — поделилась с Atas.Info врач, функциональный диагност Мария Сидоренко.
Скриншот программыСкриншот программы
Скриншот программы. Фото: Читатель Atas.Info

Пациенты также выражают недовольство:

«Мне не могут закрыть больничный лист. Теперь не знаем, удастся ли получить больничные выплаты», — рассказала одна из жительниц Новосибирска.

Что делать, если не удается получить больничный

Электронный сервис пока не восстановлен. Компании и медорганизации предпринимают меры, чтобы стабилизировать ситуацию. Пока этого сделать не удалось, юристы советуют:

  • Медучреждениям следует направить письменный запрос в СФР с подписью главного врача, чтобы зафиксировать проблему.
  • Уведомить региональное министерство здравоохранения о возникших сложностях.
  • Пациентам можно оставить жалобу через сайт СФР или Госуслуги.
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#Алина Гурицкая#Новосибирская область#Здоровье#Здравоохранение#Пациенты#Сбой#Социальный фонд России
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