Сбой в работе мобильного оператора Yota — что случилось

Posted 11 декабря, 08:56
Published 11 декабря, 08:56
Modified 11 декабря, 08:58
Updated 11 декабря, 08:58
Массовый сбой в работе мобильного оператора Yota зафиксирован днем 11 декабря. Многие пользователи сообщают, что у них пропадает интернет, при этом техническая поддержка на звонки не отвечает.
По данным сайта сбоев Downdetector, сбой действительно был, причем большинство жалоб (44%) отмечают именно из Новосибирской области. Самый пик плохой работы был в 14 часов дня. Через час жалоб стало уже минимальное количество.
Как говорят пользователи соцсетей, такой же сбой непродолжительное время был и 10 декабря. Некоторые посоветовали перезагрузить сеть в настройках телефона, так как оператор может быть просто перегружен. Недавно сбой был у другого оператора — Т2.