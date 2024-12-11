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Posted 11 декабря, 08:56

Published 11 декабря, 08:56

Modified 11 декабря, 08:58

Updated 11 декабря, 08:58

У некоторых плохо работал интернет

Сбой в работе мобильного оператора Yota — что случилось

11 декабря 2024, 08:56
Фото: 1MI. У некоторых плохо работал интернет

Жители Новосибирска пожаловались на сбой в работе мобильного оператора Yota

О сбое в работе мобильного оператора Yota рассказали Atas.info читатели.

Массовый сбой в работе мобильного оператора Yota зафиксирован днем 11 декабря. Многие пользователи сообщают, что у них пропадает интернет, при этом техническая поддержка на звонки не отвечает.

По данным сайта сбоев Downdetector, сбой действительно был, причем большинство жалоб (44%) отмечают именно из Новосибирской области. Самый пик плохой работы был в 14 часов дня. Через час жалоб стало уже минимальное количество.

Как говорят пользователи соцсетей, такой же сбой непродолжительное время был и 10 декабря. Некоторые посоветовали перезагрузить сеть в настройках телефона, так как оператор может быть просто перегружен. Недавно сбой был у другого оператора — Т2.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Интернет#Соцсети#Телефон#Сбой
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