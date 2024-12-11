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Posted 11 декабря, 11:28

Published 11 декабря, 11:28

Modified 11 декабря, 11:30

Updated 11 декабря, 11:30

Из-за метели на дорогах возникают большие автомобильные пробки

Штормовой ветер обрушится на Новосибирскую область — к чему готовиться

11 декабря 2024, 11:28
Фото: 1MI. Из-за метели на дорогах возникают большие автомобильные пробки
МЧС рассылает тревожный прогноз погоды на ближайшие сутки.

Региональное управление МЧС просит новосибирцев быть очень внимательными из-за неблагоприятного прогноза погоды на четверг, 12 декабря.

«Ожидаются местами умеренный снег, гололедица, метели, днем порывы ветра до 22 м/с… Будьте осторожны!», — такие сообщения приходят на телефоны жителям Новосибирской области.

Шквальный ветер ожидается на фоне дальнейшего потепления. Столбик термометра будет пониматься с каждым днем, максимальных отметок дневная температура достигнет к выходным. Воздух прогреется до -1 градуса, при этом синоптики не исключают дожди.

Вечером в среду, 11 декабря, из-за сильной метели основные магистрали Новосибирска сковали серьезные автомобильные заторы.

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