Штормовой ветер обрушится на Новосибирскую область — к чему готовиться

Posted 11 декабря, 11:28
Published 11 декабря, 11:28
Modified 11 декабря, 11:30
Updated 11 декабря, 11:30
Региональное управление МЧС просит новосибирцев быть очень внимательными из-за неблагоприятного прогноза погоды на четверг, 12 декабря.
«Ожидаются местами умеренный снег, гололедица, метели, днем порывы ветра до 22 м/с… Будьте осторожны!», — такие сообщения приходят на телефоны жителям Новосибирской области.
Шквальный ветер ожидается на фоне дальнейшего потепления. Столбик термометра будет пониматься с каждым днем, максимальных отметок дневная температура достигнет к выходным. Воздух прогреется до -1 градуса, при этом синоптики не исключают дожди.
Вечером в среду, 11 декабря, из-за сильной метели основные магистрали Новосибирска сковали серьезные автомобильные заторы.