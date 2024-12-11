Стало известно, когда в Новосибирске подорожает проезд в общественном транспорте

Стоимость проезда поднимут на пять рублей. Сейчас билет за одну поездку стоит 35 рублей, а станет 40. Тариф станет единым. Повышение цен задумано на 23 декабря — спустя год после последнего взлета стоимости с 30 до 35 рублей.