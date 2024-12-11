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Posted 11 декабря, 08:29

Published 11 декабря, 08:29

Modified 11 декабря, 08:31

Updated 11 декабря, 08:31

Проезд станет дороже

Стало известно, когда в Новосибирске подорожает проезд в общественном транспорте

11 декабря 2024, 08:29
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Проезд станет дороже
В Новосибирске в этом месяце подорожает проезд в общем транспорте, о чем свидетельствует проект постановления на сайте мэрии.

Стоимость проезда поднимут на пять рублей. Сейчас билет за одну поездку стоит 35 рублей, а станет 40. Тариф станет единым. Повышение цен задумано на 23 декабря — спустя год после последнего взлета стоимости с 30 до 35 рублей.

Поднятие цен связано с основными затратами по обслуживанию транспорта, подорожанием бензина, электроэнергии и оплаты труда. Определяла стоимость специальная комиссия.

Тем временем горожане жалуются на холодные автобусы в морозы. По таким причинам сибиряки и недовольны повышением цены за проезд в транспорте.

Расчехляйте кошельки: в Новосибирске подорожает проезд на общественном транспорте
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Стоимость#Общественный транспорт#Цена#Проезд
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