Стало известно, когда в Новосибирске подорожает проезд в общественном транспорте

Posted 11 декабря, 08:29
Published 11 декабря, 08:29
Modified 11 декабря, 08:31
Updated 11 декабря, 08:31
Стоимость проезда поднимут на пять рублей. Сейчас билет за одну поездку стоит 35 рублей, а станет 40. Тариф станет единым. Повышение цен задумано на 23 декабря — спустя год после последнего взлета стоимости с 30 до 35 рублей.
Поднятие цен связано с основными затратами по обслуживанию транспорта, подорожанием бензина, электроэнергии и оплаты труда. Определяла стоимость специальная комиссия.
Тем временем горожане жалуются на холодные автобусы в морозы. По таким причинам сибиряки и недовольны повышением цены за проезд в транспорте.