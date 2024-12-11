atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря, 14:19

Published 11 декабря, 14:19

Modified 11 декабря, 14:42

Updated 11 декабря, 14:42

Автобус несколько раз перевернулся

Стало известно количество пострадавших в аварии с автобусом под Новосибирском

11 декабря 2024, 14:19
Фото: пресс-служба СУ СК по Новосибирской области. Автобус несколько раз перевернулся
В полиции подтвердили версию очевидцев — виноват водитель грузовика, следовавшего за автобусом.

Четыре человека пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусов в пригороде Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка полиции. Тяжесть травм в сообщении не уточняется.

Представители МВД рассказали, что автобус вылетел с трассы в кювет после того, как стал оттормаживаться, а водитель следовавшего сзади тяжелого грузовика не успел среагировать. Об этой версии мы рассказывали ранее со ссылкой на очевидцев.

В прокуратуре Новосибирской области, в свою очередь, сообщили, что начали расследование всех обстоятельств ДТП.

В минувшие выходные в катастрофу попал рейсовый автобус, следовавший из Новосибирска в Чистоозерное. В салоне находилось 43 пассажира.

Пьяный новосибирский депутат на «Мерседесе» угодил в ДТП после семейного скандала
Узнать подробнее
Читайте также:
Авария с пассажирским автобусом под Новосибирском: подробности ДТПБастрыкин потребовал доложить о ДТП с автобусом под НовосибирскомТранспортная реформа в Новосибирске: когда автобусы станут комфортными
#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Автобус#Пострадавшие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика