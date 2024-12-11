Стало известно количество пострадавших в аварии с автобусом под Новосибирском

Posted 11 декабря, 14:19
Published 11 декабря, 14:19
Modified 11 декабря, 14:42
Updated 11 декабря, 14:42
Четыре человека пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусов в пригороде Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка полиции. Тяжесть травм в сообщении не уточняется.
Представители МВД рассказали, что автобус вылетел с трассы в кювет после того, как стал оттормаживаться, а водитель следовавшего сзади тяжелого грузовика не успел среагировать. Об этой версии мы рассказывали ранее со ссылкой на очевидцев.
В прокуратуре Новосибирской области, в свою очередь, сообщили, что начали расследование всех обстоятельств ДТП.
В минувшие выходные в катастрофу попал рейсовый автобус, следовавший из Новосибирска в Чистоозерное. В салоне находилось 43 пассажира.