Стало известно, почему в домах жителей Новосибирска постоянно холодно

С момента отопительного сезона, специалистами СГК были проверены 8 тысяч домой. Стали понятны причины, почему в домах некоторых новосибирцев постоянно холодно. Выяснилось, что некоторые дома до сих пор не могут подготовить к отопительному сезону из-за управляющих компаний, которые не соблюдают свои обязанности.