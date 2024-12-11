Стало известно, почему в домах жителей Новосибирска постоянно холодно

Posted 11 декабря, 04:00
Published 11 декабря, 04:00
Modified 11 декабря, 04:02
Updated 11 декабря, 04:02
С момента отопительного сезона, специалистами СГК были проверены 8 тысяч домой. Стали понятны причины, почему в домах некоторых новосибирцев постоянно холодно. Выяснилось, что некоторые дома до сих пор не могут подготовить к отопительному сезону из-за управляющих компаний, которые не соблюдают свои обязанности.
Среди самых распространенных причин плохой готовности жилых объектов стали ветхое жилье, которое не сохраняет тепло; недостаток работников в УК; высокий износ трубопроводов и не сделанная промывка систем отопления.
Тем временем приближаются ощутимые зимние морозы, а город до сих пор не получил паспорт готовности к отопительному сезону.