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Posted 11 декабря, 04:00

Published 11 декабря, 04:00

Modified 11 декабря, 04:02

Updated 11 декабря, 04:02

Тепло в домах не сохраняется

Стало известно, почему в домах жителей Новосибирска постоянно холодно

11 декабря 2024, 04:00
Фото: 1MI. Тепло в домах не сохраняется
В Новосибирске в СГК назвали причины, почему в домах сохраняется холод даже после наступления морозов.

С момента отопительного сезона, специалистами СГК были проверены 8 тысяч домой. Стали понятны причины, почему в домах некоторых новосибирцев постоянно холодно. Выяснилось, что некоторые дома до сих пор не могут подготовить к отопительному сезону из-за управляющих компаний, которые не соблюдают свои обязанности.

Среди самых распространенных причин плохой готовности жилых объектов стали ветхое жилье, которое не сохраняет тепло; недостаток работников в УК; высокий износ трубопроводов и не сделанная промывка систем отопления.

Тем временем приближаются ощутимые зимние морозы, а город до сих пор не получил паспорт готовности к отопительному сезону.

Жителей Новосибирска оставили без отопления в мороз
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Отопление#Отопительный сезон#Управляющая компания#СГК
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