Три человека погибли при пожаре в Новосибирской области

Posted 11 декабря, 10:05
Published 11 декабря, 10:05
Modified 11 декабря, 10:07
Updated 11 декабря, 10:07
Все произошло в поселке Рощинский, что в Искитимском районе. Днем 11 декабря там загорелся частный дом. Когда пожарные тушили огонь, в зале нашли тела трех человек: двух мужчин и одной женщины.
Теперь в причинах случившегося разберутся следователи и дознаватели. Прокуратура организовала проверку. На ликвидацию возгорания реагировали 11 огнеборцев и три единицы спецтехники.
Недавно в другом районе при пожаре погибли мать и четверо детей. Из горящего дома удалось выбраться еще двум детям и их отцу. Это самая громкая трагедия ноября в Новосибисркой области.