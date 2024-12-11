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Posted 11 декабря, 10:05

Published 11 декабря, 10:05

Modified 11 декабря, 10:07

Updated 11 декабря, 10:07

Погибли люди

Три человека погибли при пожаре в Новосибирской области

11 декабря 2024, 10:05
Фото: МЧС. Погибли люди
В Новосибирской области произошел пожар, в котором погибли люди: подробности дали в МЧС.

Все произошло в поселке Рощинский, что в Искитимском районе. Днем 11 декабря там загорелся частный дом. Когда пожарные тушили огонь, в зале нашли тела трех человек: двух мужчин и одной женщины.

Теперь в причинах случившегося разберутся следователи и дознаватели. Прокуратура организовала проверку. На ликвидацию возгорания реагировали 11 огнеборцев и три единицы спецтехники.

Фото: прокуратура НСО

Недавно в другом районе при пожаре погибли мать и четверо детей. Из горящего дома удалось выбраться еще двум детям и их отцу. Это самая громкая трагедия ноября в Новосибисркой области.

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