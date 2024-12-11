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Posted 11 декабря, 03:00

Published 11 декабря, 03:00

Modified 11 декабря, 03:00

Updated 11 декабря, 03:00

Роутеры

Цифровая трансформация: села Новосибирской области подключают к скоростному интернету

11 декабря 2024, 03:00
Фото: 1MI. Роутеры
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Новосибирская область — регион с обширной территорией и разбросанными на десятки километров населенными пунктами. Строительство цифровой инфраструктуры в сельской местности — один из приоритетов для компании «Ростелеком».

В этом году в 50 селах области «Ростелеком» построил и модернизировал линии связи за счет собственных инвестиций, благодаря чему высокоскоростной интернет стал доступен 33,6 тысячам семей.

В некоторых из этих населенных пунктов связь появилась впервые. В некоторых — старые медные кабели компания заменила на на современное оптоволокно, что обеспечило надежный сигнал и повысило скорость интернета. В деревнях Новосибирского, Ордынского, Искитимского и других районов люди получили возможность пользоваться высокоскоростным интернетом.

Вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин:

«Строительство инфраструктуры связи в сельской местности — один из главных приоритетов „Ростелекома“. Мы планомерно расширяем географию покрытия, обеспечивая современными коммуникациями жителей самых отдаленных сёл».
Интернет-кабелиИнтернет-кабели
Интернет-кабели. Фото: 1MI

По заказу Минцифры региона в рамках программы «Цифровая трансформация Новосибирской области» в этом году провайдер построил базовые станции и подвел к ним оптические линии в девяти поселках.

Современные коммуникации появились у жителей Водино и Александра-Невского Баганского района, Богатихи Барабинского, Тайлаково Татарского, Ишимской Чистоозерного, Останинки Северного, Шипуновского Сузунского, Комсомольского Куйибышевского и Долгово Тогучинского районов.

Глава Тогучинского района Новосибирской области Сергей Пыхтин:

«Жители деревни Долгово давно ждали интернета, и мы очень рады, что населенный пункт вошел в региональную программу по цифровой трансформации. Мы стремимся обеспечить современной связью все поселки нашего района, так как это один из ключевых факторов развития сельских территорий и повышения качества жизни».
Работа за ноутбукомРабота за ноутбуком
Работа за ноутбуком. Фото: 1MI

Почему интернет важен для жителей сёл

Развитие цифровой инфраструктуры открывает новые возможности для жителей отдаленных населенных пунктов. И теперь новосибирцы из глубинки могут пользоваться широким спектром услуг, который ранее им был недоступен.

Доступ к государственным услугам. Жители сёл, где появилась современная связь, могут подавать документы, записываться к врачу или решать другие бюрократические вопросы через интернет. Это особенно важно для удаленных поселков, таких как Богатиха, где дорога до районного центра занимает около двух часов.

Для детей также действуют особые подпискиДля детей также действуют особые подписки
Для детей также действуют особые подписки. Фото: 1MI

Образование. Онлайн-платформы, такие как «Ростелеком Лицей», предоставляют доступ к учебным материалам, лекциям и профориентационным тестам. Для старшеклассников доступна подписка «Выпускник», которая помогает подготовиться к ЕГЭ в удобном формате — это важно в условиях отсутствия дополнительного образования в населенном пункте.

Телемедицина. Для жителей сёл с ограниченным доступом к медицинским учреждениям появилась возможность получить консультацию врача онлайн.

Развлечения и общение. Появление стабильного сигнала дает возможность чаще общаться с близкими, пользоваться мессенджерами и соцсетями. Кроме того, пользователи могут смотреть фильмы и сериалы, а также познавательные видеоконтент в онлайн-кинотеатре Wink.ru.

Еще шесть сел региона обеспечены мобильной связью и скоростным интернетом
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#Алина Гурицкая#Технологии#Новосибирская область#Интернет#Провайдер#Сеть#Мобильная связь
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