Цифровая трансформация: села Новосибирской области подключают к скоростному интернету

Posted 11 декабря, 03:00
Published 11 декабря, 03:00
Modified 11 декабря, 03:00
Updated 11 декабря, 03:00
В этом году в 50 селах области «Ростелеком» построил и модернизировал линии связи за счет собственных инвестиций, благодаря чему высокоскоростной интернет стал доступен 33,6 тысячам семей.
В некоторых из этих населенных пунктов связь появилась впервые. В некоторых — старые медные кабели компания заменила на на современное оптоволокно, что обеспечило надежный сигнал и повысило скорость интернета. В деревнях Новосибирского, Ордынского, Искитимского и других районов люди получили возможность пользоваться высокоскоростным интернетом.
Вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин:
«Строительство инфраструктуры связи в сельской местности — один из главных приоритетов „Ростелекома“. Мы планомерно расширяем географию покрытия, обеспечивая современными коммуникациями жителей самых отдаленных сёл».
По заказу Минцифры региона в рамках программы «Цифровая трансформация Новосибирской области» в этом году провайдер построил базовые станции и подвел к ним оптические линии в девяти поселках.
Современные коммуникации появились у жителей Водино и Александра-Невского Баганского района, Богатихи Барабинского, Тайлаково Татарского, Ишимской Чистоозерного, Останинки Северного, Шипуновского Сузунского, Комсомольского Куйибышевского и Долгово Тогучинского районов.
Глава Тогучинского района Новосибирской области Сергей Пыхтин:
«Жители деревни Долгово давно ждали интернета, и мы очень рады, что населенный пункт вошел в региональную программу по цифровой трансформации. Мы стремимся обеспечить современной связью все поселки нашего района, так как это один из ключевых факторов развития сельских территорий и повышения качества жизни».
Развитие цифровой инфраструктуры открывает новые возможности для жителей отдаленных населенных пунктов. И теперь новосибирцы из глубинки могут пользоваться широким спектром услуг, который ранее им был недоступен.
Доступ к государственным услугам. Жители сёл, где появилась современная связь, могут подавать документы, записываться к врачу или решать другие бюрократические вопросы через интернет. Это особенно важно для удаленных поселков, таких как Богатиха, где дорога до районного центра занимает около двух часов.
Образование. Онлайн-платформы, такие как «Ростелеком Лицей», предоставляют доступ к учебным материалам, лекциям и профориентационным тестам. Для старшеклассников доступна подписка «Выпускник», которая помогает подготовиться к ЕГЭ в удобном формате — это важно в условиях отсутствия дополнительного образования в населенном пункте.
Телемедицина. Для жителей сёл с ограниченным доступом к медицинским учреждениям появилась возможность получить консультацию врача онлайн.
Развлечения и общение. Появление стабильного сигнала дает возможность чаще общаться с близкими, пользоваться мессенджерами и соцсетями. Кроме того, пользователи могут смотреть фильмы и сериалы, а также познавательные видеоконтент в онлайн-кинотеатре Wink.ru.