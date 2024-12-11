Цифровая трансформация: села Новосибирской области подключают к скоростному интернету

Доступ к государственным услугам. Жители сёл, где появилась современная связь, могут подавать документы, записываться к врачу или решать другие бюрократические вопросы через интернет. Это особенно важно для удаленных поселков, таких как Богатиха, где дорога до районного центра занимает около двух часов.