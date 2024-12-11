Устье Ини будут застраивать по КРТ: начало работ запланировано на 2025 год

Posted 11 декабря, 08:22
Published 11 декабря, 08:22
Modified 11 декабря, 08:24
Updated 11 декабря, 08:24
Полуостров в устье Ини, расположенный рядом с Бердским шоссе, представляет собой слабо освоенную зону с минимальной инфраструктурой. Единственный выезд из района осуществляется через узкую дорогу, а ближайший магазин находится в нескольких километрах. В зимний период ситуация осложняется снежными заносами и авариями на дорогах.
Как отметил первый заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов, текущая задача проекта КРТ — создать полноценную инфраструктуру и улучшить транспортную доступность. Среди предложенных решений — строительство двух новых мостов через Иню и расширение дорожной сети с выходами на ключевые магистрали города, приводит его слова VN.ru.
На площади 166 гектаров планируется возвести 1,2 млн квадратных метров жилья, включая многоэтажные дома и общественные пространства. Проект предусматривает:
Кроме того, рассматривается возможность создания остановочной платформы для пригородных поездов, что сделает район более удобным для жителей. По словам Тимонова, проектные работы завершатся к марту 2025 года, после чего участки будут выставлены на торги.