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Posted 11 декабря, 08:22

Published 11 декабря, 08:22

Modified 11 декабря, 08:24

Updated 11 декабря, 08:24

Река Иня

Устье Ини будут застраивать по КРТ: начало работ запланировано на 2025 год

11 декабря 2024, 08:22
Фото: 2GIS. Река Иня

В Новосибирске устье реки Иня могут начать застраивать по КРТ в 2025 году

Новосибирск готовится к реализации масштабного проекта комплексного развития территории (КРТ) в районе устья реки Иня, карьера Борок, сообщили в Минстрое Новосибирской области.

Полуостров в устье Ини, расположенный рядом с Бердским шоссе, представляет собой слабо освоенную зону с минимальной инфраструктурой. Единственный выезд из района осуществляется через узкую дорогу, а ближайший магазин находится в нескольких километрах. В зимний период ситуация осложняется снежными заносами и авариями на дорогах.

Как отметил первый заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов, текущая задача проекта КРТ — создать полноценную инфраструктуру и улучшить транспортную доступность. Среди предложенных решений — строительство двух новых мостов через Иню и расширение дорожной сети с выходами на ключевые магистрали города, приводит его слова VN.ru.

На площади 166 гектаров планируется возвести 1,2 млн квадратных метров жилья, включая многоэтажные дома и общественные пространства. Проект предусматривает:

  • Строительство пяти детских садов и четырёх школ.
  • Обустройство современных набережных и зон отдыха.
  • Проведение берегоукрепительных работ для предотвращения подтоплений.

Кроме того, рассматривается возможность создания остановочной платформы для пригородных поездов, что сделает район более удобным для жителей. По словам Тимонова, проектные работы завершатся к марту 2025 года, после чего участки будут выставлены на торги.

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#Алина Гурицкая#Экономика#Новосибирск
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