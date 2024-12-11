В мэрии Новосибирска объяснили отмену салюта на Новый год 2024-2025

Posted 11 декабря, 05:55
Published 11 декабря, 05:55
Modified 11 декабря, 05:55
Updated 11 декабря, 05:55
Согласно информации, предоставленной управлением культуры мэрии, проведение праздничного фейерверка не входит в планы города. Взамен пиротехнической программы и других мероприятий в городских парках и Театральном сквере будет звучать тематическая праздничная музыка.
«Проведение праздничного фейерверка в новогоднюю ночь не запланировано в целях обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в местах массового скопления людей.», — рассказали Atas.Info в горадминистрации.
При этом запрета на использование пиротехники в частном порядке в городе не вводилось. В мэрии уточнили, что вопросы контроля за продажей и безопасностью использования пиротехники находятся в компетенции МЧС России по Новосибирской области.
Новосибирск остаётся без новогоднего салюта пятый год подряд. Впервые город отказался от этого мероприятия в 2020 году из-за пандемии. С 2022 года причина перенеслась в сферу этических соображений, связанных с проведением специальной военной операции.
Салюты отменялись не только на Новый год, но и на другие значимые даты. Например, в 2024 году Новосибирск остался без фейерверка на День города, а в предыдущие годы и на 9 мая. Это объяснялось необходимостью сосредоточиться на важных событиях и обеспечении безопасности граждан.