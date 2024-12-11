В мэрии Новосибирска объяснили отмену салюта на Новый год 2024-2025

Салюты отменялись не только на Новый год, но и на другие значимые даты. Например, в 2024 году Новосибирск остался без фейерверка на День города, а в предыдущие годы и на 9 мая. Это объяснялось необходимостью сосредоточиться на важных событиях и обеспечении безопасности граждан.