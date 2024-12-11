atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря, 05:55

Published 11 декабря, 05:55

Modified 11 декабря, 05:55

Updated 11 декабря, 05:55

Нвогодний салют

В мэрии Новосибирска объяснили отмену салюта на Новый год 2024-2025

11 декабря 2024, 05:55
Фото: 1MI. Нвогодний салют
Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Новосибирцы вновь не увидят новогоднего салюта в ночь с 31 декабря на 1 января. В мэрии Новосибирска рассказали, почему в очередной раз отказались от праздничного фейерверка.

Согласно информации, предоставленной управлением культуры мэрии, проведение праздничного фейерверка не входит в планы города. Взамен пиротехнической программы и других мероприятий в городских парках и Театральном сквере будет звучать тематическая праздничная музыка.

«Проведение праздничного фейерверка в новогоднюю ночь не запланировано в целях обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в местах массового скопления людей.», — рассказали Atas.Info в горадминистрации.

При этом запрета на использование пиротехники в частном порядке в городе не вводилось. В мэрии уточнили, что вопросы контроля за продажей и безопасностью использования пиротехники находятся в компетенции МЧС России по Новосибирской области.

Новосибирск остаётся без новогоднего салюта пятый год подряд. Впервые город отказался от этого мероприятия в 2020 году из-за пандемии. С 2022 года причина перенеслась в сферу этических соображений, связанных с проведением специальной военной операции.

Салюты отменялись не только на Новый год, но и на другие значимые даты. Например, в 2024 году Новосибирск остался без фейерверка на День города, а в предыдущие годы и на 9 мая. Это объяснялось необходимостью сосредоточиться на важных событиях и обеспечении безопасности граждан.

Салюты вне закона: введут ли запрет на пиротехнику в Новосибирске на Новый год
Узнать подробнее
Читайте также:
Топ уходящих в прошлое обязательных атрибутов Нового года времен СССРИз Новосибирска в Санкт-Петербург на Новый год 2025: как и где отметитьМорозы до -32 придут в Новосибирскую область
#Алина Гурицкая#Общество#Эксклюзив#Новосибирск#Мэрия#Фейерверк#Салют#Новый год#Безопасность#Пиротехника#Новый год в Новосибирске 2025
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика