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Posted 11 декабря, 12:15

Published 11 декабря, 12:15

Modified 11 декабря, 12:17

Updated 11 декабря, 12:17

Причина гибели людей пока неясна

В Новосибирске возбудили уголовное дело из-за гибели трех человек при пожаре

11 декабря 2024, 12:15
Фото: 1MI. Причина гибели людей пока неясна
Следственный комитет изучит причины возникновения смертельного ЧП, сообщили в ведомстве.

По факту гибели двух мужчин и женщины при пожаре в Искитимском районе управление Следственного комитета России по Новосибирской области возбудило уголовное дело. В его рамках следователи дадут оценку причинам возгорания и выяснят, что конкретно послужило причиной гибели трех человек. Дело возбуждено по статье Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности».

Частный жилой дом загорелся днем в среду, 11 декабря, в поселке Рощинский, фактически, это пригород Искитима. Пожарные прибыли очень быстро, так что огонь повредил только внутренние помещения строения.

Ранее мы рассказывали о трагедии в Купинском районе, где в частном доме заживо сгорели мать и четверо детей.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Пожар#Уголовное дело#Следственный комитет#Гибель
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