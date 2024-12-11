В Новосибирске возбудили уголовное дело из-за гибели трех человек при пожаре

Posted 11 декабря, 12:15
Published 11 декабря, 12:15
Modified 11 декабря, 12:17
Updated 11 декабря, 12:17
По факту гибели двух мужчин и женщины при пожаре в Искитимском районе управление Следственного комитета России по Новосибирской области возбудило уголовное дело. В его рамках следователи дадут оценку причинам возгорания и выяснят, что конкретно послужило причиной гибели трех человек. Дело возбуждено по статье Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности».
Частный жилой дом загорелся днем в среду, 11 декабря, в поселке Рощинский, фактически, это пригород Искитима. Пожарные прибыли очень быстро, так что огонь повредил только внутренние помещения строения.
Ранее мы рассказывали о трагедии в Купинском районе, где в частном доме заживо сгорели мать и четверо детей.