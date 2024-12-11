В Новосибирске возбудили уголовное дело из-за гибели трех человек при пожаре

По факту гибели двух мужчин и женщины при пожаре в Искитимском районе управление Следственного комитета России по Новосибирской области возбудило уголовное дело. В его рамках следователи дадут оценку причинам возгорания и выяснят, что конкретно послужило причиной гибели трех человек. Дело возбуждено по статье Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности».