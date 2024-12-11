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Posted 11 декабря, 04:46

Published 11 декабря, 04:46

Modified 11 декабря, 04:48

Updated 11 декабря, 04:48

Девочек называли разными именами

В Новосибирской области родители назвали девочку очень редким и красивым именем

11 декабря 2024, 04:46
Фото: 1MI. Девочек называли разными именами
Новосибирский ЗАГС представил самое редковстречающееся имя для девочки в 2024 году.

Самым редким и красивым женским именем стало Златомира. Оно символизирует благополучие и успех. Первую часть имени ассоциируют с богатством, изобилием, божьим светом, а вторую как спокойствие и гармонию.

Имя встречается весьма редко в современности. Говорят, что оно обладает очарованием и магией. Златомир связывают с теплом, добром и светлой аурой.

Также из редких имен, которыми родители называли своих новорожденных детей, были Илиана, Славна, Ассоль и Келли. Каждое из них имеет свою историю. А вот среди популярных имен были Аня, Ева, Мария и Александра.

В Новосибирской области родился мальчик с очень редким и красивым именем
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