В Новосибирской области родители назвали девочку очень редким и красивым именем

Posted 11 декабря, 04:46
Published 11 декабря, 04:46
Modified 11 декабря, 04:48
Updated 11 декабря, 04:48
Самым редким и красивым женским именем стало Златомира. Оно символизирует благополучие и успех. Первую часть имени ассоциируют с богатством, изобилием, божьим светом, а вторую как спокойствие и гармонию.
Имя встречается весьма редко в современности. Говорят, что оно обладает очарованием и магией. Златомир связывают с теплом, добром и светлой аурой.
Также из редких имен, которыми родители называли своих новорожденных детей, были Илиана, Славна, Ассоль и Келли. Каждое из них имеет свою историю. А вот среди популярных имен были Аня, Ева, Мария и Александра.