Весна опять пришла: в Новосибирске потеплеет до -1 в декабре 2024

Posted 11 декабря, 04:46
Published 11 декабря, 04:46
Modified 11 декабря, 04:48
Updated 11 декабря, 04:48
После непродолжительных морозов за -20 в регионе скоро вновь потеплеет. С 12 декабря ожидается -7 и днем и ночью. 13 числа днем станет -5, а 14 числа уже -3. 15 декабря потеплеет до -1, при этом ожидается небольшой снег. Такой прогноз представила «Яндекс. Погода».
Сайт gismeteo тоже прогнозирует постепенное потепление до конца недели. При этом небольшой снег будет идти практически каждый день. А вот на следующей неделе начнется похолодание до -12. Морозов не ожидается.
World-weather обещает весь теплый декабрь. Морозы не придут даже ближе к Новому году. Средняя температура воздуха составит -6…-12. Будет много снежных дней.