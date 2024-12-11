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Posted 11 декабря, 04:46

Published 11 декабря, 04:46

Modified 11 декабря, 04:48

Updated 11 декабря, 04:48

Запахнет весной

Весна опять пришла: в Новосибирске потеплеет до -1 в декабре 2024

11 декабря 2024, 04:46
Фото: 1MI. Запахнет весной

Жителей Новосибирска предупредили о потеплении до -1 в декабре

В Новосибирской области вновь ожидается потепление: погодные сервисы представили прогноз.

После непродолжительных морозов за -20 в регионе скоро вновь потеплеет. С 12 декабря ожидается -7 и днем и ночью. 13 числа днем станет -5, а 14 числа уже -3. 15 декабря потеплеет до -1, при этом ожидается небольшой снег. Такой прогноз представила «Яндекс. Погода».

Сайт gismeteo тоже прогнозирует постепенное потепление до конца недели. При этом небольшой снег будет идти практически каждый день. А вот на следующей неделе начнется похолодание до -12. Морозов не ожидается.

World-weather обещает весь теплый декабрь. Морозы не придут даже ближе к Новому году. Средняя температура воздуха составит -6…-12. Будет много снежных дней.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Мороз#Потепление
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