Весна опять пришла: в Новосибирске потеплеет до -1 в декабре 2024

После непродолжительных морозов за -20 в регионе скоро вновь потеплеет. С 12 декабря ожидается -7 и днем и ночью. 13 числа днем станет -5, а 14 числа уже -3. 15 декабря потеплеет до -1, при этом ожидается небольшой снег. Такой прогноз представила «Яндекс. Погода».