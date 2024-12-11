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Posted 11 декабря, 06:10

Published 11 декабря, 06:10

Modified 11 декабря, 06:12

Updated 11 декабря, 06:12

Погибли 15 человек

Виновный во взрыве газа в доме на Линейной в Новосибирске оспаривает приговор

11 декабря 2024, 06:10
Фото: atas.info. Погибли 15 человек
Сюжет
Взрыв дома на ул. Линейной
В Новосибирске после приговора осужденный за взрыв газа в доме на Линейной решил оспорить решение суда.

Один из осужденных за хлопок газа в доме №39 на Линейной подал апелляцию после обвинительного приговора. Вместе с защитником он решил оспорить последнее слово суда. В апелляции говорится, что в выводах суда были несостыковки. Адвокат требует вернуть дело на дальнейшее расследование, а также назначить экспертизу.

Также обжаловать решение готова вторая осужденная — Ирина Урбах. Напомним, что они получили по 10 лет колонии, хоть и не признали свою вину. Также они обязаны возместить 12 млн рублей.

Во взрыве газа в доме, который случился зимой прошлого года, погибли 15 горожан. Пострадавшими остались десятки людей. Как считало следствие, Кавун и Урбах незадолго до ЧП за деньги чинили газовое оборудование, после чего случилась утечка.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Приговор#Взрыв дома на ул. Линейной#Линейная
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