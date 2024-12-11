Виновный во взрыве газа в доме на Линейной в Новосибирске оспаривает приговор

Один из осужденных за хлопок газа в доме №39 на Линейной подал апелляцию после обвинительного приговора. Вместе с защитником он решил оспорить последнее слово суда. В апелляции говорится, что в выводах суда были несостыковки. Адвокат требует вернуть дело на дальнейшее расследование, а также назначить экспертизу.