Виновный во взрыве газа в доме на Линейной в Новосибирске оспаривает приговор

Posted 11 декабря, 06:10
Published 11 декабря, 06:10
Modified 11 декабря, 06:12
Updated 11 декабря, 06:12
Один из осужденных за хлопок газа в доме №39 на Линейной подал апелляцию после обвинительного приговора. Вместе с защитником он решил оспорить последнее слово суда. В апелляции говорится, что в выводах суда были несостыковки. Адвокат требует вернуть дело на дальнейшее расследование, а также назначить экспертизу.
Также обжаловать решение готова вторая осужденная — Ирина Урбах. Напомним, что они получили по 10 лет колонии, хоть и не признали свою вину. Также они обязаны возместить 12 млн рублей.
Во взрыве газа в доме, который случился зимой прошлого года, погибли 15 горожан. Пострадавшими остались десятки людей. Как считало следствие, Кавун и Урбах незадолго до ЧП за деньги чинили газовое оборудование, после чего случилась утечка.