Вице-губернатор Клемешов получил предостережение за теплоснабжение в Новосибирске

Posted 11 декабря, 09:41
Published 11 декабря, 09:41
Modified 11 декабря, 09:43
Updated 11 декабря, 09:43
Новосибирск до сих пор не получил паспорт готовности к отопительному сезону. Вопрос с коммунальными авариями стоит остро. Прокуратура провела совещание, где обсудила ситуацию с теплоснабжением. На нем присутствовали главный прокурор Александр Бучман, замгубернатора Олег Клемешов и мэр Максим Кудрявцев.
Олегу Клемешову дали предостережение о недопустимости нарушения законодательства в этой сфере. Было заявлено, что проводимые мероприятия по подготовке города к сезону низких температур — неэффективные.
Прокурор потребовал, чтобы для новосибирцев делали перерасчет коммунальных услуг, когда происходят аварийные отключения тепла. Еще горожане жаловались на бездействия управляющих компаний. Недавно теплосетевую компанию оштрафовали за то, что в начале года дети замерзали в квартире из-за отсутствия тепла.