Вице-губернатор Клемешов получил предостережение за теплоснабжение в Новосибирске

Прокурор потребовал, чтобы для новосибирцев делали перерасчет коммунальных услуг, когда происходят аварийные отключения тепла. Еще горожане жаловались на бездействия управляющих компаний. Недавно теплосетевую компанию оштрафовали за то, что в начале года дети замерзали в квартире из-за отсутствия тепла.