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Posted 11 декабря, 09:41

Published 11 декабря, 09:41

Modified 11 декабря, 09:43

Updated 11 декабря, 09:43

Прокуратура проверила нарушения закона в сфере теплоснабжения

Вице-губернатор Клемешов получил предостережение за теплоснабжение в Новосибирске

11 декабря 2024, 09:41
Фото: 1MI. Прокуратура проверила нарушения закона в сфере теплоснабжения
В Новосибирске прошло совещание по вопросам теплоснабжения в городе: об итогах рассказали в прокуратуре.

Новосибирск до сих пор не получил паспорт готовности к отопительному сезону. Вопрос с коммунальными авариями стоит остро. Прокуратура провела совещание, где обсудила ситуацию с теплоснабжением. На нем присутствовали главный прокурор Александр Бучман, замгубернатора Олег Клемешов и мэр Максим Кудрявцев.

Олегу Клемешову дали предостережение о недопустимости нарушения законодательства в этой сфере. Было заявлено, что проводимые мероприятия по подготовке города к сезону низких температур — неэффективные.

Прокурор потребовал, чтобы для новосибирцев делали перерасчет коммунальных услуг, когда происходят аварийные отключения тепла. Еще горожане жаловались на бездействия управляющих компаний. Недавно теплосетевую компанию оштрафовали за то, что в начале года дети замерзали в квартире из-за отсутствия тепла.

Мэр пообещал жителям Новосибирска решить проблемы с отоплением
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Отопительный сезон#Прокуратура#Теплоснабжение#Энергетики#Дефекты#Коммунальные услуги
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