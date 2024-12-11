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Posted 11 декабря, 02:17

Published 11 декабря, 02:17

Modified 11 декабря, 02:19

Updated 11 декабря, 02:19

На торте было изображение героя аниме

Японцы засудили кондитерскую из Новосибирска за торт с аниме

11 декабря 2024, 02:17
Фото: 1MI. На торте было изображение героя аниме
Кондитерская из Новосибирска заплатит японской компании за торт с аниме: такое решение вынес Арбитражный суд.

Японская телекомпания отсудила 100 тысяч рублей у новосибирской кондитерской, которая использовала для дизайна торта персонажа из аниме.

Делать это сибиряки не имели права, так как телеканал имел исключительные права на изображение героя. Однако кондитерская пыталась оспорить иск, объяснив, что не использовали изделие для рекламы, а только для эстетического взгляда кондитера.

Суд посчитал эти доводы не весомыми. Было принято решение оштрафовать кондитерскую. Решение еще не обрело законную силу и его можно обжаловать. Заключенные из Новосибирска заплатят штраф за запрещенные татуировки.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Еда#Штраф#Аниме#Права
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