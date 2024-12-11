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Posted 11 декабря, 09:50

Published 11 декабря, 09:50

Modified 11 декабря, 09:52

Updated 11 декабря, 09:52

Геминиды — самый яркий метеорный поток в 2024 году

Яркий метеорный поток Геминиды увидят новосибирцы в декабре

11 декабря 2024, 09:50
Фото: Михаил Маслов. пресс-центр НГУ. Геминиды — самый яркий метеорный поток в 2024 году
Красивое небесное явление можно будет наблюдать невооруженным глазом, рассказали астрофизики НГУ.

Максимум метеорного потока Геминиды в небе над Новосибирском можно будет наблюдать 13 декабря. За счет того, что метеоры летят не навстречу Земле, а догоняют ее, сибиряки будут видеть яркие следы достаточно долго, при этом небесные тела будут появляться сразу по несколько штук, сообщили в учебном астрофизическом комплексе физического факультета Новосибирского государственного университета.

Согласно прогнозам, Геминиды станут самым насыщенным метеорным потоком в 2024 году — интенсивность будет достигать 150 метеоров в час. Последним метеорным потоком в небе в уходящем году станут Урсиды 22–23 декабря, но для рядового наблюдателя они пройдут практически незаметно, поскольку интенсивность потока не будет превышать 10 метеоров в час.

Кроме того, с середины декабря новосибирцы смогут наблюдать редкое небесное явление — парад планет.

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#Новосибирск#Космос#Небо#Наблюдение#Метеорный поток
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