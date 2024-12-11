Яркий метеорный поток Геминиды увидят новосибирцы в декабре

Максимум метеорного потока Геминиды в небе над Новосибирском можно будет наблюдать 13 декабря. За счет того, что метеоры летят не навстречу Земле, а догоняют ее, сибиряки будут видеть яркие следы достаточно долго, при этом небесные тела будут появляться сразу по несколько штук, сообщили в учебном астрофизическом комплексе физического факультета Новосибирского государственного университета.



Согласно прогнозам, Геминиды станут самым насыщенным метеорным потоком в 2024 году — интенсивность будет достигать 150 метеоров в час. Последним метеорным потоком в небе в уходящем году станут Урсиды 22–23 декабря, но для рядового наблюдателя они пройдут практически незаметно, поскольку интенсивность потока не будет превышать 10 метеоров в час.