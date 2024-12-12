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Posted 12 декабря, 06:03

Published 12 декабря, 06:03

Modified 12 декабря, 06:05

Updated 12 декабря, 06:05

Автобус упал

Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП с автобусом под Новосибирском

12 декабря 2024, 06:03
Фото: 1MI. Автобус упал
В Новосибирской области случилось ДТП с автобусом: в центральном СКР поручили возбудить дело, сообщили в ведомстве.

ДТП случилось 11 декабря в Новосибирском районе. В автобус врезался грузовик, после чего общественный транспорт перевернулся. Внутри было 45 пассажиров: среди них травмы получили 11 человек.

Следователи проводят проверку данного инцидента. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить дело, а после представить в центральный аппарат доклад с результатами.

Недавно было другое ДТП с автобусом. Он опрокинулся в кювет. В салоне было 26 пассажиров, среди них 11 пострадавших. Бастрыкин также поручил представить ему доклад.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Александр Бастрыкин
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