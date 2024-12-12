Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП с автобусом под Новосибирском

Posted 12 декабря, 06:03
Published 12 декабря, 06:03
Modified 12 декабря, 06:05
Updated 12 декабря, 06:05
ДТП случилось 11 декабря в Новосибирском районе. В автобус врезался грузовик, после чего общественный транспорт перевернулся. Внутри было 45 пассажиров: среди них травмы получили 11 человек.
Следователи проводят проверку данного инцидента. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить дело, а после представить в центральный аппарат доклад с результатами.
Недавно было другое ДТП с автобусом. Он опрокинулся в кювет. В салоне было 26 пассажиров, среди них 11 пострадавших. Бастрыкин также поручил представить ему доклад.