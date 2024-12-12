Бастрыкин проверит избиение новосибирской школьницы из-за видео

Posted 12 декабря, 08:56
Published 12 декабря, 08:56
Modified 12 декабря, 08:58
Updated 12 декабря, 08:58
В одной из школ города Чулыма произошло нападение на школьницу. Как писали СМИ, ученица восьмого класса опубликовала шуточное видео в общем чате про одноклассницу.
На нее напали из-за видео прямо на перемене. Девочки избили восьмиклассницу, но ей вовремя удалось убежать. После этого родители с двух сторон обратились к директору с просьбой проверить ситуацию.
Инцидент дошел до центрального аппарата СК. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить нападение и представить ему отчет с результатами.
Ранее на другую девочку набросились возле ТРЦ. Они били сверстницу на глазах у людей.