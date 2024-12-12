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Posted 12 декабря, 08:56

Published 12 декабря, 08:56

Modified 12 декабря, 08:58

Updated 12 декабря, 08:58

Девочку побили

Бастрыкин проверит избиение новосибирской школьницы из-за видео

12 декабря 2024, 08:56
Фото: Изображение Midjourney. Девочку побили
В Новосибирской области школьницу избили сверстницы, о чем сообщили в СКР.

В одной из школ города Чулыма произошло нападение на школьницу. Как писали СМИ, ученица восьмого класса опубликовала шуточное видео в общем чате про одноклассницу.

На нее напали из-за видео прямо на перемене. Девочки избили восьмиклассницу, но ей вовремя удалось убежать. После этого родители с двух сторон обратились к директору с просьбой проверить ситуацию.

Инцидент дошел до центрального аппарата СК. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить нападение и представить ему отчет с результатами.

Ранее на другую девочку набросились возле ТРЦ. Они били сверстницу на глазах у людей.

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