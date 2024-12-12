Браконьеру грозит уголовное дело за ловлю рыбы в Новосибирском водохранилище

Полицейские осуществляли ночной рейд по Новосибирскому водохранилищу. Там они заметили рыбака. Он наловил различной рыбы, включая судака, леща и окуня. Сделал он это с помощью сети, что запрещено. По предварительным данным, ущерб оценен в 160 тысяч рублей.