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Posted 12 декабря, 07:19

Published 12 декабря, 07:19

Modified 12 декабря, 07:21

Updated 12 декабря, 07:21

Рыбак ловил сетью

Браконьеру грозит уголовное дело за ловлю рыбы в Новосибирском водохранилище

12 декабря 2024, 07:19
Фото: 1MI. Рыбак ловил сетью
В Новосибирске вычислили браконьера, ловившего рыбу: теперь ему грозит дело, о чем сообщили в УТ МВД.

Полицейские осуществляли ночной рейд по Новосибирскому водохранилищу. Там они заметили рыбака. Он наловил различной рыбы, включая судака, леща и окуня. Сделал он это с помощью сети, что запрещено. По предварительным данным, ущерб оценен в 160 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении дела в отношении предполагаемого браконьера. За нелегальную ловлю рыбы ему грозит наказание.

По данным сайта «Консультант», ему могут выписать штраф от 300 до 500 тысяч рублей, отправить на обязательные работы или лишить свободы до 2-х лет.

Лишение свободы и штраф в 800 тысяч рублей грозят браконьеру из Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирское водохранилище#Рыбалка#Браконьерство#Рыба
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