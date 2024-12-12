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Posted 12 декабря, 05:24

Published 12 декабря, 05:24

Modified 12 декабря, 05:26

Updated 12 декабря, 05:26

Пострадали люди

Число пострадавших увеличилось после ДТП с автобусом под Новосибирском

12 декабря 2024, 05:24
Фото: 1MI. Пострадали люди
В Новосибирской области пассажиры пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирской области, о чем сообщили в МВД.

Авария произошла в Новосибирском районе 11 декабря. В пассажирский автобус маршрута №289 врезался грузовик. Общественный транспорт перевернулся, съехав в кювет.

В салоне было 45 людей. Из них 11 человек обратились за помощью к врачам: среди пострадавших был ребенок. Пассажиров помогали эвакуировать сотрудники ДПС, которые были рядом с ДТП.

Недавно новосибирского депутата арестовали за пьяную погоню от полиции. Он также устроил ДТП. Сейчас он в СИЗО. Также мы писали, как автомобиль без водителя задавил пенсионерку. Машину завели дистанционно.

Пострадавшие пассажиры автобуса в ДТП под Новосибирском могут получить выплаты
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Пострадавшие#Пассажиры
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