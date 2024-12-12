Число пострадавших увеличилось после ДТП с автобусом под Новосибирском

Posted 12 декабря, 05:24
Published 12 декабря, 05:24
Modified 12 декабря, 05:26
Updated 12 декабря, 05:26
Авария произошла в Новосибирском районе 11 декабря. В пассажирский автобус маршрута №289 врезался грузовик. Общественный транспорт перевернулся, съехав в кювет.
В салоне было 45 людей. Из них 11 человек обратились за помощью к врачам: среди пострадавших был ребенок. Пассажиров помогали эвакуировать сотрудники ДПС, которые были рядом с ДТП.
Недавно новосибирского депутата арестовали за пьяную погоню от полиции. Он также устроил ДТП. Сейчас он в СИЗО. Также мы писали, как автомобиль без водителя задавил пенсионерку. Машину завели дистанционно.