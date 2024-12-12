День Парамона Зимоуказателя 12 декабря: традиции, приметы и запреты

Posted 12 декабря, 12:16
Published 12 декабря, 12:16
Modified 12 декабря, 12:24
Updated 12 декабря, 12:24
Святой Парамон жил в III веке в Римской империи. В 250 году император Деций издал указ о гонениях на христиан. Правитель Аквиан заключил 370 верующих в тюрьму, требуя отречения от веры. Святой Парамон, узнав о происходящем, открыто выступил в защиту христиан. За свой поступок он был обезглавлен вместе с узниками. Церковь чтит память святого как образец мужества и стойкости духа.
С этим днем связано множество примет, по которым крестьяне определяли, каким будет оставшийся декабрь и наступающая зима.
«Утро красное — быть декабрю ясным»: яркое утреннее небо предвещает ясную погоду до конца месяца.
Метель на Парамона — затяжная снежная погода продлится до дня святого Николая (19 декабря).
Багряная заря — к сильным ветрам.
Крестьяне также подмечали: «Зима без снега — не быть хлебу». Снег считался залогом хорошего урожая, так как он защищал землю от морозов.
Очистка крыш от снега
Главным делом в этот день было сметать снег с крыш. Считалось, что это действие приносит удачу и оберегает дом от бед.
Использовали только веники или метлы, так как лопаты могли повредить крышу или «вымести» удачу.
Прогнозы по снегу
Глубокий снег — к хорошему урожаю.
Крупные снежинки — к оттепели.
Если снег начинался с утра, метели могли продлиться неделю.
Визиты к соседям
Люди ходили друг к другу в гости, брали вещи взаймы. Это считалось хорошим знаком — удача и счастье приходили в дом вместе с гостями.
Приготовление каши
В этот день варили «кислые галушки» или кашу из цельного зерна, чтобы почтить память предков и попросить благополучия.
Ругаться и ссориться
Предки верили, что ссора в этот день могла перерасти в конфликт, который продлится до Нового года.
Финансовые дела
Не рекомендовали подписывать важные документы, заключать сделки или покупать дорогие вещи — всё это могло привести к неудачам.
Отказываться помогать
Отказывать соседям или близким в помощи считалось плохой приметой. Щедрость, напротив, приносила счастье в дом.
Подметать пол разными вениками
Считалось, что так можно вымести удачу. Использовали только одну метлу или веник для уборки.
Стрижка детей младше 12 лет
Согласно поверью, вместе с волосами можно было «состричь ум».
Ночь с 11 на 12 декабря считалась особенной. Сны могли подсказать, как решить внутренние конфликты или указать на жизненные приоритеты. Женщинам часто снились символы из разных сфер жизни — работа, семья, дружба. Если какой-то аспект выглядел бледно, это считалось сигналом обратить на него больше внимания. Мужчины же могли увидеть цель в финальной стадии — такой сон указывал на правильность их действий.