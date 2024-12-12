День Парамона Зимоуказателя 12 декабря: традиции, приметы и запреты

Святой Парамон жил в III веке в Римской империи. В 250 году император Деций издал указ о гонениях на христиан. Правитель Аквиан заключил 370 верующих в тюрьму, требуя отречения от веры. Святой Парамон, узнав о происходящем, открыто выступил в защиту христиан. За свой поступок он был обезглавлен вместе с узниками. Церковь чтит память святого как образец мужества и стойкости духа.