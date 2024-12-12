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Posted 12 декабря, 12:16

Published 12 декабря, 12:16

Modified 12 декабря, 12:24

Updated 12 декабря, 12:24

Снежная зима

День Парамона Зимоуказателя 12 декабря: традиции, приметы и запреты

12 декабря 2024, 12:16
Фото: 1MI. Снежная зима
12 декабря по народным поверьям отмечается День Парамона Зимоуказателя. Этот праздник связан с именем святого Парамона, который пострадал за христианскую веру вместе с 370 мучениками. В этот день наши предки проводили особые обряды, обращали внимание на приметы и соблюдали строгие запреты.

Суть Дня Парамона Зимоуказателя 12 декабря

Святой Парамон жил в III веке в Римской империи. В 250 году император Деций издал указ о гонениях на христиан. Правитель Аквиан заключил 370 верующих в тюрьму, требуя отречения от веры. Святой Парамон, узнав о происходящем, открыто выступил в защиту христиан. За свой поступок он был обезглавлен вместе с узниками. Церковь чтит память святого как образец мужества и стойкости духа.

Почему Парамон — Зимоуказатель?

С этим днем связано множество примет, по которым крестьяне определяли, каким будет оставшийся декабрь и наступающая зима.

  • «Утро красное — быть декабрю ясным»: яркое утреннее небо предвещает ясную погоду до конца месяца.

  • Метель на Парамона — затяжная снежная погода продлится до дня святого Николая (19 декабря).

  • Багряная заря — к сильным ветрам.

Крестьяне также подмечали: «Зима без снега — не быть хлебу». Снег считался залогом хорошего урожая, так как он защищал землю от морозов.

Святой ПарамонСвятой Парамон
Святой Парамон. Фото: Икона-фреска

Обряды и традиции

  1. Очистка крыш от снега

    • Главным делом в этот день было сметать снег с крыш. Считалось, что это действие приносит удачу и оберегает дом от бед.

    • Использовали только веники или метлы, так как лопаты могли повредить крышу или «вымести» удачу.

  2. Прогнозы по снегу

    • Глубокий снег — к хорошему урожаю.

    • Крупные снежинки — к оттепели.

    • Если снег начинался с утра, метели могли продлиться неделю.

  3. Визиты к соседям

    • Люди ходили друг к другу в гости, брали вещи взаймы. Это считалось хорошим знаком — удача и счастье приходили в дом вместе с гостями.

  4. Приготовление каши

    • В этот день варили «кислые галушки» или кашу из цельного зерна, чтобы почтить память предков и попросить благополучия.

В этот день принято готовить кашуВ этот день принято готовить кашу
В этот день принято готовить кашу. Фото: Изображение Midjourney

Что нельзя делать 12 декабря

  1. Ругаться и ссориться

    • Предки верили, что ссора в этот день могла перерасти в конфликт, который продлится до Нового года.

  2. Финансовые дела

    • Не рекомендовали подписывать важные документы, заключать сделки или покупать дорогие вещи — всё это могло привести к неудачам.

  3. Отказываться помогать

    • Отказывать соседям или близким в помощи считалось плохой приметой. Щедрость, напротив, приносила счастье в дом.

  4. Подметать пол разными вениками

    • Считалось, что так можно вымести удачу. Использовали только одну метлу или веник для уборки.

  5. Стрижка детей младше 12 лет

    • Согласно поверью, вместе с волосами можно было «состричь ум».

Толкование снов на Парамона

Ночь с 11 на 12 декабря считалась особенной. Сны могли подсказать, как решить внутренние конфликты или указать на жизненные приоритеты. Женщинам часто снились символы из разных сфер жизни — работа, семья, дружба. Если какой-то аспект выглядел бледно, это считалось сигналом обратить на него больше внимания. Мужчины же могли увидеть цель в финальной стадии — такой сон указывал на правильность их действий.

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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Праздник#Традиции#Святой#Приметы#Запреты
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