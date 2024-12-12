Эксперты отметили рост объемов медпомощи по ОМС в 2025 году

Бюджет системы ОМС на 2025 год подразумевает возможности для бесплатной диспансеризации и профилактических медосмотров у более чем 100 миллионов россиян. К тому же с 2025 года в рамках диспансеризации можно будет пройти скрининг на хронический гепатит С. Помимо этого, у властей имеются намерения развивать профилактические обследования, при помощи которых можно оценить репродуктивное здоровье.