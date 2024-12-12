Эксперты отметили рост объемов медпомощи по ОМС в 2025 году

Posted 12 декабря, 07:53
Published 12 декабря, 07:53
Modified 12 декабря, 07:53
Updated 12 декабря, 07:53
Также специалисты анонсировали изменения в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), здравоохранении в целом и раскрыли, как это может сказаться на жизни пациентов и медиков, пишет kp.ru.
Как объяснил представитель рабочей группы по развитию системы ОМС Всероссийского союза страховщиков Михаил Пушков, в грядущем году следует быть готовыми к серьезному приросту финансирования системы ОМС. Благодаря этому можно рассчитывать как на расширение объемов медицинских услуг для пациентов, так и на повышение их доступности.
Общий объем расходов на здравоохранение в 2025 году вырастет на триллион рублей. А по линии Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) добавятся еще 590 миллиардов рублей, что поможет выполнению всех социальных обязательств.
В числе ведущих направлений, где ожидается рост финансирования, — зарплата для медицинских работников, диспансеризация и профилактические медосмотры, плановая и экстренная госпитализация пациентов, высокотехнологичная медпомощь, медицинская реабилитация.
Бюджет системы ОМС на 2025 год подразумевает возможности для бесплатной диспансеризации и профилактических медосмотров у более чем 100 миллионов россиян. К тому же с 2025 года в рамках диспансеризации можно будет пройти скрининг на хронический гепатит С. Помимо этого, у властей имеются намерения развивать профилактические обследования, при помощи которых можно оценить репродуктивное здоровье.
Также граждане получат возможность более быстрой и легкой госпитализации для проведения оперативных вмешательств. В бюджете ФОМС на 2025 год планируется направить средства для планового и внепланового (экстренного) хирургического лечения 27,2 миллиона пациентов. Это на 1,2 миллиона россиян больше, чем насчитывалось в уходящем году.
Еще одно важное направление, связанное с диспансерными наблюдениями. Бюджет системы ОМС на 2025 год предусматривает финансирование диспансерного наблюдения для более чем 37 миллионов человек, в числе которых 25,4 миллиона пациентов с патологиями системы кровообращения и 7,6 миллиона пациентов с онкозаболеваниями.
В целом на медицинскую помощь людям со злокачественными опухолями из бюджета направят около 390 миллиардов рублей. Это обеспечит помощь для почти 1,4 миллиона онкобольных. Стоит отметить, что для таких пациентов в рамках ОМС будет развернута также и программа медицинской реабилитации.
Увеличение выплат в среднем должно подняться до уровня 13,2%. По предварительным данным, в целом в течение 2025 года на работу выйдут 11 тысяч врачей и 15,2 тысячи сотрудников из числа среднего медицинского персонала.
«Утвержденный бюджет ФОМС на 2025 год превышает 4 триллиона рублей, прирост расходов в 2025 году составит 590 миллиардов рублей, или 15,2%», — отметил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. Он также напомнил, что финансирование поможет не только сохранить прежние объемы оказания медицинской помощи, но даже продолжать их наращивание по таким важным направлениям, как онкологическая помощь, сердечно-сосудистая хирургия, профилактические мероприятия, борьба с гепатитом С.