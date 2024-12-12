Губернатор Новосибирской области высказался об ограничениях для мигрантов

По состоянию на конец ноября в Новосибирскую область прибыло на 2,5 тысяч трудовых мигрантов меньше, чем в 2023 году. Депутат Госдумы от региона Ренат Сулейманов считает, что такая ситуация вредит экономике области, а полностью заменить приезжих на рынке труда собственными силами невозможно.