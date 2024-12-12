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Posted 12 декабря, 04:32

Published 12 декабря, 04:32

Modified 12 декабря, 05:09

Updated 12 декабря, 05:09

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности

Губернатор Новосибирской области высказался об ограничениях для мигрантов

12 декабря 2024, 04:32
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности
Глава региона на считает критическим для рынка труда ограничения, введенные для мигрантов на уровне региона.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе итоговой годовой пресс-конференции заявил, что не видит необходимости возвращаться к практике активного привлечения трудовых мигрантов из стран СНГ для работы в различных отраслях региональной экономики.

Запрет же на работу иностранцев в определенных сферах продиктован объективными условиями.

«Ограничения направлены на обеспечение большей безопасности в условиях повышенных террористических рисков», — заявил Травников.

В Новосибирской области введен запрет на работу мигрантов в такси, детсадах и в сфере торговли алкогольной и табачной продукцией.

По состоянию на конец ноября в Новосибирскую область прибыло на 2,5 тысяч трудовых мигрантов меньше, чем в 2023 году. Депутат Госдумы от региона Ренат Сулейманов считает, что такая ситуация вредит экономике области, а полностью заменить приезжих на рынке труда собственными силами невозможно.

Что касается миграционных процессов в целом, то по данным мэрии, в Новосибирске впервые за последние 20 лет число уехавших превысило количество прибывших.

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