Губернатор Новосибирской области высказался об ограничениях для мигрантов

Posted 12 декабря, 04:32
Published 12 декабря, 04:32
Modified 12 декабря, 05:09
Updated 12 декабря, 05:09
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе итоговой годовой пресс-конференции заявил, что не видит необходимости возвращаться к практике активного привлечения трудовых мигрантов из стран СНГ для работы в различных отраслях региональной экономики.
Запрет же на работу иностранцев в определенных сферах продиктован объективными условиями.
«Ограничения направлены на обеспечение большей безопасности в условиях повышенных террористических рисков», — заявил Травников.
В Новосибирской области введен запрет на работу мигрантов в такси, детсадах и в сфере торговли алкогольной и табачной продукцией.
По состоянию на конец ноября в Новосибирскую область прибыло на 2,5 тысяч трудовых мигрантов меньше, чем в 2023 году. Депутат Госдумы от региона Ренат Сулейманов считает, что такая ситуация вредит экономике области, а полностью заменить приезжих на рынке труда собственными силами невозможно.
Что касается миграционных процессов в целом, то по данным мэрии, в Новосибирске впервые за последние 20 лет число уехавших превысило количество прибывших.