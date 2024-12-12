Холодный транспорт проверят после жалоб жителей Новосибирска

Posted 12 декабря, 05:40
Published 12 декабря, 05:40
Modified 12 декабря, 05:42
Updated 12 декабря, 05:42
Новосибирцы возмутились неотапливаемым транспортом в морозы: горожане жаловались в соцсетях, что замерзают в автобусах. На гневные сообщения дала реакцию администрация.
Как отметили в департаменте транспорта, автобусы могли остынуть из-за частых открытий двери, а также мороза на улице. Однако мэрия пообещала проверить жалобы и внимательно осмотреть печки в салонах.
Также в Новосибирске стоит на контроле ситуация с отоплением. Из-за частых коммунальных аварий его отключают в десятках домах практически каждый день. Вице-губернатору даже внесли представление.