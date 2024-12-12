atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря, 05:40

Published 12 декабря, 05:40

Modified 12 декабря, 05:42

Updated 12 декабря, 05:42

Люди мерзнут в транспорте

Холодный транспорт проверят после жалоб жителей Новосибирска

12 декабря 2024, 05:40
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Люди мерзнут в транспорте
В Новосибирске проверят холодный общественный транспорт после жалоб горожан, сообщила мэрия.

Новосибирцы возмутились неотапливаемым транспортом в морозы: горожане жаловались в соцсетях, что замерзают в автобусах. На гневные сообщения дала реакцию администрация.

Как отметили в департаменте транспорта, автобусы могли остынуть из-за частых открытий двери, а также мороза на улице. Однако мэрия пообещала проверить жалобы и внимательно осмотреть печки в салонах.

Также в Новосибирске стоит на контроле ситуация с отоплением. Из-за частых коммунальных аварий его отключают в десятках домах практически каждый день. Вице-губернатору даже внесли представление.

Пассажиры из Новосибирска возмутились холодом в общественном транспорте
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске десятки домов остались без отопления в холодаМэр пообещал жителям Новосибирска решить проблемы с отоплениемДети едва не замерзли без отопления из-за коммунальной аварии в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Общественный транспорт#Морозы#Холод
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика