Из Новосибирска в Сочи на Новый год: сколько стоит и что посмотреть

Сочи предлагает широкий выбор размещения на любой вкус и бюджет. Здесь можно найти всё — от бюджетных гостиниц до роскошных апартаментов. Многие местные жители сдают дома и квартиры в аренду, что также является хорошей альтернативой отелям. Тип жилья и его местоположение зависят от ваших интересов: можно выбрать номера у моря, в центре города или в горах.