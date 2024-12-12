atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря, 03:32

Published 12 декабря, 03:32

Modified 12 декабря, 03:34

Updated 12 декабря, 03:34

Кафе прикрыли

Кафе закрыли под Новосибирском за многочисленные нарушения

12 декабря 2024, 03:32
Фото: ГУ ФССП по НСО. Кафе прикрыли
В Новосибирской области приостановили деятельность кафе за разные нарушения, о чем информируют судебные приставы.

Заведение общественного питания закрыли в Искитиме. Проверка показала, что в кафе выявлены различные нарушения, включая отсутствие медосмотра у персонала и отсутствие контроля за температурным режимом при хранении продуктов.

Все эти несоблюдения правил могли привести к отравлению посетителей. Было принято решение временно ограничить деятельность общепита. Приставы опечатали заведение на 90 суток. Если нарушения устранят раньше, то суд может открыть кафе.

Ранее в Новосибирске прикрыли коллекторское агентство за постоянные нарушения. Его закрыли на 10 суток.

Поджог в отделении судебных приставов в Новосибирске — что известно
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новсибирске судебные приставы отдали ребенка «невесте террориста»Житель Новосибирска погасил долг в 300 тысяч ради свадьбы«Черный бизнесмен» катал людей на Новосибирском водохранилище — как его наказали
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Приставы#Кафе#Нарушения#Общепит
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика