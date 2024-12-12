Кафе закрыли под Новосибирском за многочисленные нарушения

Posted 12 декабря, 03:32
Published 12 декабря, 03:32
Modified 12 декабря, 03:34
Updated 12 декабря, 03:34
Заведение общественного питания закрыли в Искитиме. Проверка показала, что в кафе выявлены различные нарушения, включая отсутствие медосмотра у персонала и отсутствие контроля за температурным режимом при хранении продуктов.
Все эти несоблюдения правил могли привести к отравлению посетителей. Было принято решение временно ограничить деятельность общепита. Приставы опечатали заведение на 90 суток. Если нарушения устранят раньше, то суд может открыть кафе.
Ранее в Новосибирске прикрыли коллекторское агентство за постоянные нарушения. Его закрыли на 10 суток.