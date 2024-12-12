Как продлить срок службы отпаривателя: практические советы от мастера Авито Услуг

Как видно из советов Романа, продлить жизнь отпаривателя — это несложная задача, если соблюдать простые правила: правильно выбирать воду, регулярно чистить устройство, избегать перегрева и следовать рекомендациям производителя. Такой подход сэкономит не только деньги, но и время, избавив от необходимости часто ремонтировать или заменять прибор.