Как сэкономить на новогодних подарках: 8 рабочих лайфхаков

Posted 12 декабря, 09:57
Published 12 декабря, 09:57
Modified 12 декабря, 09:59
Updated 12 декабря, 09:59
По данным исследовательского центра сервиса SuperJob, россияне в 2024 году в среднем планируют потратить на новогодние сюрпризы около 17,2 тыс. рублей. Мужчины готовы раскошелиться больше женщин: 20 тыс. рублей против 14,5 тыс. В Москве, Красноярске и Санкт-Петербурге суммы доходят до 20,8 тыс. рублей. При этом молодёжь до 34 лет выделяет на подарки больше средств, чем люди старшего возраста. А чтобы не потратить много редакция Atas.Info собрала советы, которые помогут сберечь средства.
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1
Используйте специальную схему подсчёта
Метод «Рассчитать бюджет на всех», предложенный американским журналом Wired, помогает разумно распределить средства. Для начала определите общую сумму, которую вы готовы потратить. Пусть это будет 12 000 рублей. Составьте список получателей подарков и оцените значимость каждого человека по шкале от 1 до 10. Затем подсчитайте сумму баллов, разделите бюджет на это число и умножьте на балл каждого. Например, для жены с оценкой 10 получится 3 428 рублей. Такой подход сохранит баланс между важностью подарка и вашими возможностями.
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2
Подойдите к покупкам подарков меркантильно
Составьте список людей, которым вы собираетесь дарить подарки, и подумайте, кто из них, скорее всего, не подарит подарок вам. Возможно, некоторых пунктов можно избежать, особенно если это далекие знакомые или коллеги, с которыми вы редко общаетесь. Кроме того, часто мы тратимся на подарки для людей, которые даже не заметят, если их не получат. Подумайте о том, кто действительно ожидает от вас сюрприз, и сократите расходы на остальных. Экономия в этом случае вполне оправдана.
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3
Покупайте подарки заранее
Подарки действительно «влетают в копеечку», особенно если вы начинаете готовиться в последний момент. Магазины обычно повышают ценники на все товары в преддверье Нового года. Планируйте покупки за несколько месяцев, чтобы избежать роста цен перед праздниками. Некоторые даже откладывают деньги на подарки так же, как на отпуск или крупные покупки.
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4
Делайте подарки своими руками
Ручная работа всегда ценится за внимание и индивидуальность. Это может быть всё что угодно — от вязаного шарфа до домашнего варенья или красивого рисунка. Такой подарок не только экономит средства, но и выражает ваши тёплые чувства.
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5
Используйте кэшбэк и бонусы
Покупки через банковские карты с кэшбэком или специальные приложения помогают вернуть часть потраченных средств. Также используйте накопленные бонусы в магазинах и программах лояльности, чтобы снизить стоимость подарков. Если отслеживать все скидки и акции, то действительно можно сэкономить большую сумму.
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6
Делайте совместные подарки
Объединитесь с друзьями или родственниками, чтобы сделать один крупный подарок. Это особенно актуально для больших семей или на работе. Вместе вы сможете выбрать действительно полезный и запоминающийся подарок, не потратив все деньги в одиночку.
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7
Подберите универсальный подарок
Вкусные подарки, такие как коробки с чаем, кофе, икрой или сладостями, подойдут для всех. Они всегда к месту, а стоимость таких наборов можно варьировать в зависимости от бюджета. Возьмите одинаковые подарки для всех, кому вы желаете их вручить — тогда все будут равны.
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8
Сыграйте в тайного Санту
Если у вас большая семья или коллектив, предложите игру в тайного Санту. Каждый дарит подарок одному человеку, выбранному случайным образом. Так вы сократите количество покупок и сможете сосредоточиться на выборе чего-то действительно особенного.
Сохраните этот список и начните подготовку к празднику уже сейчас. Пусть ваш Новый год будет радостным и экономным!