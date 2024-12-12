Как сэкономить на новогодних подарках: 8 рабочих лайфхаков

2 Подойдите к покупкам подарков меркантильно Составьте список людей, которым вы собираетесь дарить подарки, и подумайте, кто из них, скорее всего, не подарит подарок вам. Возможно, некоторых пунктов можно избежать, особенно если это далекие знакомые или коллеги, с которыми вы редко общаетесь. Кроме того, часто мы тратимся на подарки для людей, которые даже не заметят, если их не получат. Подумайте о том, кто действительно ожидает от вас сюрприз, и сократите расходы на остальных. Экономия в этом случае вполне оправдана.