Легендарный новосибирский санаторий «Речкуновский» не признали культурным наследием

Стоит отметить, что заключение эксперта — не окончательный приговор. Последнее слово в этой истории за Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Новосибирской области. Ведомство может поставить под сомнение выводы и назначить новую экспертизу. Так было в истории вокруг дома Янки Дягилевой. Которому, тем не менее, несмотря на статус памятника, сегодня вновь угрожает опасность.