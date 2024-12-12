Легендарный новосибирский санаторий «Речкуновский» не признали культурным наследием

Posted 12 декабря, 07:32
Published 12 декабря, 07:32
Modified 12 декабря, 07:34
Updated 12 декабря, 07:34
По итогам государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, первого корпуса санатория «Речкуновский», рекомендовано не включать здание в реестр объектов культурного наследия. Исследование единолично провел аттестованный эксперт, искусствовед Владимир Авдеев.
В итоговом акте экспертизы, с которым ознакомился корреспондент Atas.Info, рекомендация не придавать строению охранный статус обоснована тем, что, во-первых, главный корпус санатория никак не связан с историческими личностями и событиями, имевшими значение для развития региона. Во-вторых, по мнению Авдеева, здание изначально не имело уникальных архитектурно-художественных характеристик. И наконец, эксперт указывает, что здание, по сути, руинировано.
«В процессе эксплуатации и ненадлежащего контроля собственником за состоянием объекта был утрачен исторический внешний вид объекта…исторический облик интерьеров объекта…утрачена несущая способность конструкций, что повлекло за собой обрушение перекрытий и крыши» — говорится в акте, подписанном Владимиром Авдеевым.
Статус выявленного объекта культурного наследия главный корпус «Речкуновского» получил еще в 1998 году. Тогда санаторий работал с полной загрузкой и вряд ли кто-то мог представить, во что может превратиться одна из самых лучших кардиологических здравниц СССР, принявшая первых отдыхающих в 1959 году.
После смены собственников санаторий был признан банкротом в 2004 году. С тех пор здание еще меняло владельцев, не эксплуатировалось и постепенно ветшало.
По сути, считает гражданская активистка Елена Гавровская, акт эксперта Авдеева задокументировал многолетнее невыполнение инспекцией по охране объектов культурного наследия своих обязанностей.
«В течение 25 лет оно (здание санатория, прим. ред.) в результате бездействия регионального органа по охране культурного наследия приходило в упадок и разрушалось. Государственная историко-культурная экспертиза была проведена только в текущем году и зафиксировала утрату здания и всякой его историко-культурной ценности. Чем 25 лет занимались чиновники?», — возмущается Гавровская.
Активистка обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по факту утраты исторического объекта.
Стоит отметить, что заключение эксперта — не окончательный приговор. Последнее слово в этой истории за Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Новосибирской области. Ведомство может поставить под сомнение выводы и назначить новую экспертизу. Так было в истории вокруг дома Янки Дягилевой. Которому, тем не менее, несмотря на статус памятника, сегодня вновь угрожает опасность.
Ранее в придании охранного статуса было отказано советскому мозаичному панно на ограде санатория.