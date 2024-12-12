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Posted 12 декабря, 04:17

Published 12 декабря, 04:17

Modified 12 декабря, 04:19

Updated 12 декабря, 04:19

Ребенок скончался

Младенец скончался в больнице Новосибирской области

12 декабря 2024, 04:17
Фото: 1MI. Ребенок скончался
В Новосибирской области скончался младенец, что подтвердил Минздрав.

Инцидент случился в медицинском учреждении Мошковского района. Там скончался младенец. Ребенку было всего 10 месяцев.

Больница сразу же передала информацию в министерство здравоохранения. Каждую подобную трагедию разбирают в специальной комиссии.

Причины смерти устанавливает экспертиза: сейчас они не названы. Родителям принесли соболезнования.

Ранее общественники из Новосибирска потребовали остановить склонение к абортам. Это называют «борьбой с демографическим кризисом. Примечательно, что за последние пять лет рождаемость в Новосибирской области снизилась на 20%, поэтому активисты так и борются за это.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Смерть#Минздрав#18+
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