Младенец скончался в больнице Новосибирской области

Posted 12 декабря, 04:17
Published 12 декабря, 04:17
Modified 12 декабря, 04:19
Updated 12 декабря, 04:19
Инцидент случился в медицинском учреждении Мошковского района. Там скончался младенец. Ребенку было всего 10 месяцев.
Больница сразу же передала информацию в министерство здравоохранения. Каждую подобную трагедию разбирают в специальной комиссии.
Причины смерти устанавливает экспертиза: сейчас они не названы. Родителям принесли соболезнования.
Ранее общественники из Новосибирска потребовали остановить склонение к абортам. Это называют «борьбой с демографическим кризисом. Примечательно, что за последние пять лет рождаемость в Новосибирской области снизилась на 20%, поэтому активисты так и борются за это.