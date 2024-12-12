Молодые новосибирцы получили паспорта из рук мэра Максима Кудрявцева

Posted 12 декабря, 04:29
Published 12 декабря, 04:29
Modified 12 декабря, 04:56
Updated 12 декабря, 04:56
Церемония вручения документов школьникам Новосибирска, достигшим 14 лет, стала традицией. Она проводится в рамках акции «Мы — граждане России», организованной Российским движением детей и молодежи «Движение Первых» совместно с МВД РФ. С начала мая 2023 года паспорта РФ получили более 800 учащихся из Новосибирска.
Мероприятия проходят в связи с государственными праздниками и патриотическими датами в истории страны. Накануне 12 декабря — Дня Конституции РФ — основной документ гражданина России от властей Новосибирска получили 46 юных членов «Движения первых», которые уже достигли определенных успехов в спорте, учебе, творчестве, а также активно участвуют в общественной жизни.
«Сегодня в вашей жизни большое знаковое событие — вы получаете паспорт, это основной документ нашей Родины. Всем нам посчастливилось жить в могучей и великой стране — Российской Федерации», — отметил мэр, поздравляя школьников.