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Posted 12 декабря, 04:29

Published 12 декабря, 04:29

Modified 12 декабря, 04:56

Updated 12 декабря, 04:56

Теперь у ребят есть паспорт

Молодые новосибирцы получили паспорта из рук мэра Максима Кудрявцева

12 декабря 2024, 04:29
Фото: мэрия Новосибирска. Теперь у ребят есть паспорт
Глава Новосибирска Максим Кудрявцев вручил паспорта ребятам из «Движения Первых». 46 человек получили свои удостоверения граждан России в торжественной обстановке в мэрии.

Церемония вручения документов школьникам Новосибирска, достигшим 14 лет, стала традицией. Она проводится в рамках акции «Мы — граждане России», организованной Российским движением детей и молодежи «Движение Первых» совместно с МВД РФ. С начала мая 2023 года паспорта РФ получили более 800 учащихся из Новосибирска.

Мероприятия проходят в связи с государственными праздниками и патриотическими датами в истории страны. Накануне 12 декабря — Дня Конституции РФ — основной документ гражданина России от властей Новосибирска получили 46 юных членов «Движения первых», которые уже достигли определенных успехов в спорте, учебе, творчестве, а также активно участвуют в общественной жизни.

«Сегодня в вашей жизни большое знаковое событие — вы получаете паспорт, это основной документ нашей Родины. Всем нам посчастливилось жить в могучей и великой стране — Российской Федерации», — отметил мэр, поздравляя школьников.
Фото: мэрия Новосибирска
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Школьники#Россия#Мэр#Гражданство#Патриотизм#Паспорт#Максим Кудрявцев
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