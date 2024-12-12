Молодые новосибирцы получили паспорта из рук мэра Максима Кудрявцева

Мероприятия проходят в связи с государственными праздниками и патриотическими датами в истории страны. Накануне 12 декабря — Дня Конституции РФ — основной документ гражданина России от властей Новосибирска получили 46 юных членов «Движения первых», которые уже достигли определенных успехов в спорте, учебе, творчестве, а также активно участвуют в общественной жизни.