atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря, 08:25

Published 12 декабря, 08:25

Modified 12 декабря, 08:27

Updated 12 декабря, 08:27

Губернатор Андрей Травников

Мост-долгострой, рост цен на масло и провал концессий: итоги 2024 года от губернатора

12 декабря 2024, 08:25
Фото: скриншот трансляции ОТС. Губернатор Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подвел итоги 2024 года

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел итоговую пресс-конференцию, на которой озвучил результаты работы администрации региона в 2024 году. Собрали его главные заявления.

Про отказ от концессионных соглашений

Андрей Травников прокомментировал реализацию концессий в регионе, которая оказалось провальной, особенно в контексте шести школ, которые не были сданы в срок. Губернатор подчеркнул, что отношение к подрядчикам изменилось:

«Раньше мы старались любым способом дотянуть контракт и соглашение. Сейчас в отношении недобросовестных исполнителей мы пойдем на расторжение соглашений, даже если это приведет к потере сроков и возврату федеральных средств», — заявил он.

Травников напомнил, что в 2017–2018 годах ГЧП было необходимым решением, но сегодня регион выбирает более устойчивые финансовые подходы. Недостатки концессий, такие как срывы сроков и высокие процентные ставки, привели к отказу от их использования, за исключением редких проектов вроде строительства мусорных полигонов. Школы, начатые по концессионным договорам, будут достраиваться за счёт бюджета.

Про поликлиники по концессии

Три новых поликлиники на правом берегу Новосибирска готовы, но их открытие задержано из-за устранения замечаний Роспотребнадзора. По словам губернатора, медучреждения примут первых пациентов в начале 2025 года. На левом берегу ситуация сложнее из-за недостаточного финансирования, но проект завершат с использованием бюджетных средств.

Поликлиники должны были достроить в 2022 годуПоликлиники должны были достроить в 2022 году
Поликлиники должны были достроить в 2022 году. Фото: ГК «ВИС»

Про недостроенный четвёртый мост

Работы по строительству четвёртого моста продолжаются до сих пор. Сроки ввода объекта перенесены на 2025 год. Андрей Травников отметил, что капитальный грант не будет предоставлен до тех пор, пока проектная документация не пройдёт экспертизу:

«Работа идёт, но не в тех темпах, которые были заявлены. Мы занимаем жёсткую позицию по этому вопросу», — лаконично прокомментировал глава региона.

Про проектирование Дзержинской ветки и завершение станции «Спортивная»

Губернатор подчеркнул проблемы с проектной документацией станции метро «Спортивная», назвав её устаревшей. Из-за этого реализация проекта была задержана, а контракт с подрядчиком расторгнут. Новый срок открытия станции — следующий хоккейный сезон.

Также он упомянул планы строительства второго тоннеля на Дзержинской линии. Проектная документация должна быть готова к концу 2026 года, а конкурс на нее могут организовать уже до конца 2024 года. После составления проектно-сметной документации начнётся поиск финансирования на строительство ветки.

Новосибирский метрополитенНовосибирский метрополитен
Новосибирский метрополитен. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Про Восточный обход

Травников подтвердил, что второй этап строительства Восточного обхода завершится в 2025 году. Подрядчик — «Новосибирскавтодор» — работает с опережением графика, но реализация проекта ограничена лимитами финансирования:

«„Новосибирскавтодор» работает с опережением графика и готов завершить второй этап уже в 2025 году. Но реализация зависит от лимитов финансирования, которые, к сожалению, растянуты до 2030 года», — заявил губернатор.

Восточный обход Новосибирска — это 80-километровая автодорога, соединяющая Северный объезд с Чуйским трактом через Гусинобродское шоссе. Она обеспечит удобный выезд транспорта на федеральные трассы Р-255 «Сибирь» и Р-254 «Иртыш».

Про введение карты «Тройка»

Переход на карту «Тройка» связан с необходимостью создания независимой платёжной платформы и возможностью внедрения безлимитных тарифов. В будущем планируется объединить системы городского и пригородного транспорта. Травников отметил, что переход сопровождался конкуренцией между «СберТройкой» и «Золотой короной», предпочтение отдали первому варианту, что позволило снизить комиссионные сборы.

Карта «Тройка»Карта «Тройка»
Карта «Тройка». Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Про миграцию и безработицу

В ответ на вопрос о нехватке кадров Травников подчеркнул, что задача региона — обучить профессиональных специалистов, а не насытить область мигрантами. Введённые в 2024 году ограничения на привлечение иностранной рабочей силы направлены на повышение безопасности:

«Ограничения направлены на обеспечение большей безопасности в условиях повышенных террористических рисков», — заявил Травников.

Про рост цен на масло

Губернатор рассказал о соглашениях с производителями масла, которые помогают сдерживать рост цен:

«Традиционные инструменты: совместное реагирование УФАС, Минпромторга, прокуратуры и иных ведомств на рост цен у предприятий и торговых объектов. В этом году мы вышли на подписание соглашений с производителями. Это наш внутрирегиональный инструмент. Отмечу, что у нас достаточно много производителей масла и за счёт сдерживания отпускных цен на продукцию этих поставщиков в магазинах Новосибирска мы можем сдерживать цены».

Напомним, сейчас стоимость сливочного масла, по данным Росстата, составляет в среднем от 1200 рублей за килограмм. С начала года сливочное масло подорожало на 32,1%, в годовом выражении — на 34,1%. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на молочную продукцию в 2024 году.

Сливочное маслоСливочное масло
Сливочное масло. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Про небоскрёбы в Новосибирске

Вопрос о строительстве небоскрёбов вызвал у губернатора положительный отклик. Он считает, что Новосибирск как быстрорастущий мегаполис должен поддерживать развитие высотных зданий, если это не несёт побочных проблем:

«Новосибирск — крупнейший город страны, это мегаполис. Он развивался быстро, его облик именно так и сформировался — не зря же в прошлом веке его называли „Сибирским Чикаго“. Поэтому все опасения по поводу строительства высотных зданий я не разделяю, если это не влечет к каким-то другим проблемам — отсутствие парковочных мест, въездов и выездов на магистрали. Если кто-то из застройщиков замахнется на небоскреб, я не то что не буду препятствовать, я буду всячески помогать. Потому что Новосибирск такой — это мое мнение», — отметил губернатор.

Планы по строительству первых высотных зданий уже обсуждаются. Губернатор отметил, что при этом должны учитываться социальные и инфраструктурные аспекты.

Про возможную отставку

На вопрос о возможной отставке Травников не дал прямого ответа, подчеркнув, что его внимание сосредоточено на текущих задачах развития региона:

«Я обязательно уйду, но не сейчас».

При этом слухи о его отставке возникают регулярно. Новосибирские общественники считают, что губернатор может покинуть свой пост 25 декабря, однако глава региона эту информацию опровергает.

Устье Ини будут застраивать по КРТ: начало работ запланировано на 2025 год
Узнать подробнее
Читайте также:
В мэрии Новосибирска объяснили отмену салюта на Новый год 2024-2025Россиянам ограничат выдачу больничных: как изменится процедура оформления в 2025 годуГорсовет Новосибирска одобрил проект бюджета на 2025 год
#Алина Гурицкая#Политика#Спецпроекты#Новосибирская область#Метро#Строительство#Губернатор#Отставка#Школы#Миграция#Поликлиники#Безработица#Инфраструктура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика