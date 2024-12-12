Мост-долгострой, рост цен на масло и провал концессий: итоги 2024 года от губернатора

«Новосибирск — крупнейший город страны, это мегаполис. Он развивался быстро, его облик именно так и сформировался — не зря же в прошлом веке его называли „Сибирским Чикаго“. Поэтому все опасения по поводу строительства высотных зданий я не разделяю, если это не влечет к каким-то другим проблемам — отсутствие парковочных мест, въездов и выездов на магистрали. Если кто-то из застройщиков замахнется на небоскреб, я не то что не буду препятствовать, я буду всячески помогать. Потому что Новосибирск такой — это мое мнение», — отметил губернатор.