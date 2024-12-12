Мост-долгострой, рост цен на масло и провал концессий: итоги 2024 года от губернатора

Posted 12 декабря, 08:25
Published 12 декабря, 08:25
Modified 12 декабря, 08:27
Updated 12 декабря, 08:27
Андрей Травников прокомментировал реализацию концессий в регионе, которая оказалось провальной, особенно в контексте шести школ, которые не были сданы в срок. Губернатор подчеркнул, что отношение к подрядчикам изменилось:
«Раньше мы старались любым способом дотянуть контракт и соглашение. Сейчас в отношении недобросовестных исполнителей мы пойдем на расторжение соглашений, даже если это приведет к потере сроков и возврату федеральных средств», — заявил он.
Травников напомнил, что в 2017–2018 годах ГЧП было необходимым решением, но сегодня регион выбирает более устойчивые финансовые подходы. Недостатки концессий, такие как срывы сроков и высокие процентные ставки, привели к отказу от их использования, за исключением редких проектов вроде строительства мусорных полигонов. Школы, начатые по концессионным договорам, будут достраиваться за счёт бюджета.
Три новых поликлиники на правом берегу Новосибирска готовы, но их открытие задержано из-за устранения замечаний Роспотребнадзора. По словам губернатора, медучреждения примут первых пациентов в начале 2025 года. На левом берегу ситуация сложнее из-за недостаточного финансирования, но проект завершат с использованием бюджетных средств.
Работы по строительству четвёртого моста продолжаются до сих пор. Сроки ввода объекта перенесены на 2025 год. Андрей Травников отметил, что капитальный грант не будет предоставлен до тех пор, пока проектная документация не пройдёт экспертизу:
«Работа идёт, но не в тех темпах, которые были заявлены. Мы занимаем жёсткую позицию по этому вопросу», — лаконично прокомментировал глава региона.
Губернатор подчеркнул проблемы с проектной документацией станции метро «Спортивная», назвав её устаревшей. Из-за этого реализация проекта была задержана, а контракт с подрядчиком расторгнут. Новый срок открытия станции — следующий хоккейный сезон.
Также он упомянул планы строительства второго тоннеля на Дзержинской линии. Проектная документация должна быть готова к концу 2026 года, а конкурс на нее могут организовать уже до конца 2024 года. После составления проектно-сметной документации начнётся поиск финансирования на строительство ветки.
Травников подтвердил, что второй этап строительства Восточного обхода завершится в 2025 году. Подрядчик — «Новосибирскавтодор» — работает с опережением графика, но реализация проекта ограничена лимитами финансирования:
«„Новосибирскавтодор» работает с опережением графика и готов завершить второй этап уже в 2025 году. Но реализация зависит от лимитов финансирования, которые, к сожалению, растянуты до 2030 года», — заявил губернатор.
Восточный обход Новосибирска — это 80-километровая автодорога, соединяющая Северный объезд с Чуйским трактом через Гусинобродское шоссе. Она обеспечит удобный выезд транспорта на федеральные трассы Р-255 «Сибирь» и Р-254 «Иртыш».
Переход на карту «Тройка» связан с необходимостью создания независимой платёжной платформы и возможностью внедрения безлимитных тарифов. В будущем планируется объединить системы городского и пригородного транспорта. Травников отметил, что переход сопровождался конкуренцией между «СберТройкой» и «Золотой короной», предпочтение отдали первому варианту, что позволило снизить комиссионные сборы.
В ответ на вопрос о нехватке кадров Травников подчеркнул, что задача региона — обучить профессиональных специалистов, а не насытить область мигрантами. Введённые в 2024 году ограничения на привлечение иностранной рабочей силы направлены на повышение безопасности:
«Ограничения направлены на обеспечение большей безопасности в условиях повышенных террористических рисков», — заявил Травников.
Губернатор рассказал о соглашениях с производителями масла, которые помогают сдерживать рост цен:
«Традиционные инструменты: совместное реагирование УФАС, Минпромторга, прокуратуры и иных ведомств на рост цен у предприятий и торговых объектов. В этом году мы вышли на подписание соглашений с производителями. Это наш внутрирегиональный инструмент. Отмечу, что у нас достаточно много производителей масла и за счёт сдерживания отпускных цен на продукцию этих поставщиков в магазинах Новосибирска мы можем сдерживать цены».
Напомним, сейчас стоимость сливочного масла, по данным Росстата, составляет в среднем от 1200 рублей за килограмм. С начала года сливочное масло подорожало на 32,1%, в годовом выражении — на 34,1%. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на молочную продукцию в 2024 году.
Вопрос о строительстве небоскрёбов вызвал у губернатора положительный отклик. Он считает, что Новосибирск как быстрорастущий мегаполис должен поддерживать развитие высотных зданий, если это не несёт побочных проблем:
«Новосибирск — крупнейший город страны, это мегаполис. Он развивался быстро, его облик именно так и сформировался — не зря же в прошлом веке его называли „Сибирским Чикаго“. Поэтому все опасения по поводу строительства высотных зданий я не разделяю, если это не влечет к каким-то другим проблемам — отсутствие парковочных мест, въездов и выездов на магистрали. Если кто-то из застройщиков замахнется на небоскреб, я не то что не буду препятствовать, я буду всячески помогать. Потому что Новосибирск такой — это мое мнение», — отметил губернатор.
Планы по строительству первых высотных зданий уже обсуждаются. Губернатор отметил, что при этом должны учитываться социальные и инфраструктурные аспекты.
На вопрос о возможной отставке Травников не дал прямого ответа, подчеркнув, что его внимание сосредоточено на текущих задачах развития региона:
«Я обязательно уйду, но не сейчас».
При этом слухи о его отставке возникают регулярно. Новосибирские общественники считают, что губернатор может покинуть свой пост 25 декабря, однако глава региона эту информацию опровергает.