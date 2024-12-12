Начальника осудили за гибель крановщицы в Новосибирске

Было возбуждено дело. Подсудимым оказался директор, отвечающий за технику безопасности. В ходе расследования ущерб потерпевшим он возместил. Его осудили на 2 года условно. Суд обязал его выплачивать 1,9 млн рублей родственникам погибшим.