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Posted 12 декабря, 02:43

Published 12 декабря, 02:43

Modified 12 декабря, 02:45

Updated 12 декабря, 02:45

Женщина погибла

Начальника осудили за гибель крановщицы в Новосибирске

12 декабря 2024, 02:43
Фото: 1MI. Женщина погибла
В Новосибирске вынесли приговор начальнику за гибель женщины-крановщицы, о чем сообщили в СКР и прокуратуре.

Инцидент случился летом 2023 года на стройплощадке Октябрьского района. По версии суда, осужденный не проводил техническое обслуживание башенного крана, поэтому он сорвался во время работ.

Из кабины выпала машинист — она падала 40-метровой высоты. Крановщица погибла на месте. Также был причинен ущерб припаркованным машинам на сумму в 13 млн рублей.

Было возбуждено дело. Подсудимым оказался директор, отвечающий за технику безопасности. В ходе расследования ущерб потерпевшим он возместил. Его осудили на 2 года условно. Суд обязал его выплачивать 1,9 млн рублей родственникам погибшим.

Фото: прокуратура НСО
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