Начальника осудили за гибель крановщицы в Новосибирске

Posted 12 декабря, 02:43
Published 12 декабря, 02:43
Modified 12 декабря, 02:45
Updated 12 декабря, 02:45
Инцидент случился летом 2023 года на стройплощадке Октябрьского района. По версии суда, осужденный не проводил техническое обслуживание башенного крана, поэтому он сорвался во время работ.
Из кабины выпала машинист — она падала 40-метровой высоты. Крановщица погибла на месте. Также был причинен ущерб припаркованным машинам на сумму в 13 млн рублей.
Было возбуждено дело. Подсудимым оказался директор, отвечающий за технику безопасности. В ходе расследования ущерб потерпевшим он возместил. Его осудили на 2 года условно. Суд обязал его выплачивать 1,9 млн рублей родственникам погибшим.