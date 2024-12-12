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Posted 12 декабря, 05:24

Published 12 декабря, 05:24

Modified 12 декабря, 05:26

Updated 12 декабря, 05:26

Массовая застройка

«Не буду препятствовать и даже поддержку»: Травников поддержал застройку небоскребами

12 декабря 2024, 05:24
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Массовая застройка

Новосибирский губернатор поддержал строительство небоскребов в городе

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время итоговой пресс-конференции заявил, что поддержит в городе строительство небоскребов.

Глава региона заявил, что считает такой подход логичным для мегаполиса и подчеркнул, что город нуждается в высотных зданиях, которые могут подчеркнуть его статус и масштаб.

«Новосибирск — крупнейший город страны, это мегаполис. Он развивался быстро, его облик именно так и сформировался — не зря же в прошлом веке его называли „Сибирским Чикаго“. Поэтому все опасения по поводу строительства высотных зданий я не разделяю, если это не влечет к каким-то другим проблемам — отсутствие парковочных мест, въездов и выездов на магистрали. Если кто-то из застройщиков замахнется на небоскреб, я не то что не буду препятствовать, я буду всячески помогать. Потому что Новосибирск такой — это мое мнение», — отметил губернатор.
«Такой-то такой, но называть это комплексным развитием территории — это по ту сторону добра и зла. Это фактически точечная застройка», — прокомментировал один из журналистов.

На это Андрей Травников добавил, что считает необходимым учитывать социальные и инфраструктурные аспекты при планировании высотной застройки. Он подчеркнул, что власти региона контролируют участие застройщиков в строительстве социальных объектов и обеспечении транспортной доступности.

Планы по строительству небоскребов в Новосибирске не новы. Изначально озвучивались планы о том, что в 2025 году начнут возводить первый в городе небоскреб высотой 60 этажей рядом со станцией метро «Октябрьская». Его реализацию оценивали в 3,5 млрд рублей.

Эти планы встретили критику. Прокуратура ранее выразила сомнения в возможности возведения зданий такой высоты из-за особенностей грунтов и инфраструктурных ограничений. Также жители соседних домов высказывают обеспокоенность по поводу возможных неудобств, связанных с масштабным строительством.

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#Алина Гурицкая#Политика#Новосибирск#Застройка#Строительство#Губернатор#Прокуратура#Инфраструктура#Небоскребы
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