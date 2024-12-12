«Не буду препятствовать и даже поддержку»: Травников поддержал застройку небоскребами

Планы по строительству небоскребов в Новосибирске не новы. Изначально озвучивались планы о том, что в 2025 году начнут возводить первый в городе небоскреб высотой 60 этажей рядом со станцией метро «Октябрьская». Его реализацию оценивали в 3,5 млрд рублей.