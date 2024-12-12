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Posted 12 декабря, 11:04

Published 12 декабря, 11:04

Modified 12 декабря, 12:26

Updated 12 декабря, 12:26

Корейцы могут быть предпочтительнее для работодателей

Новосибирск начнет нанимать на работу граждан Северной Кореи

12 декабря 2024, 11:04
Фото: 1MI. Корейцы могут быть предпочтительнее для работодателей
Новосибирские предприниматели в перспективе могут отдавать предпочтение мигрантам из Кореи.

В скором времени на предприятиях в Новосибирске могут появиться специалисты из Северной Кореи. Они будут заниматься разнообразной деятельностью: от строительства до программирования. Об этом сообщает издательство «infopro54».

Северокорейцы наиболее предпочтительны для работодателей из всех приезжих в Россию сразу по нескольким причинам: они дисциплинированы, диапазон их специальностей достаточно широкий, а заработная плата ниже, чем у представителей Средней Азии.

Учредитель завода «Алсиб» и сопредседатель правления Новосибирского отделения Всемирного русского народного собора Евгений Цыбизов, комментирует, что такие работники более предпочтительны по своим культурным особенностям. Они не переселяются в Россию большими семьями, мотивированы и исполнительны в работе при этом высококвалифицированны.

В Новосибирской области отмечается большой спрос на рабочую силу из-за оттока мигрантов из региона. Вместе с тем новосибирские компании будут обязаны обеспечить все необходимые условия для легального проживания иностранцев.

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#София Самарина#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Мигранты#Сибирь#Вакансии
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