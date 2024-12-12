Новосибирск начнет нанимать на работу граждан Северной Кореи

Posted 12 декабря, 11:04
Published 12 декабря, 11:04
Modified 12 декабря, 12:26
Updated 12 декабря, 12:26
В скором времени на предприятиях в Новосибирске могут появиться специалисты из Северной Кореи. Они будут заниматься разнообразной деятельностью: от строительства до программирования. Об этом сообщает издательство «infopro54».
Северокорейцы наиболее предпочтительны для работодателей из всех приезжих в Россию сразу по нескольким причинам: они дисциплинированы, диапазон их специальностей достаточно широкий, а заработная плата ниже, чем у представителей Средней Азии.
Учредитель завода «Алсиб» и сопредседатель правления Новосибирского отделения Всемирного русского народного собора Евгений Цыбизов, комментирует, что такие работники более предпочтительны по своим культурным особенностям. Они не переселяются в Россию большими семьями, мотивированы и исполнительны в работе при этом высококвалифицированны.
В Новосибирской области отмечается большой спрос на рабочую силу из-за оттока мигрантов из региона. Вместе с тем новосибирские компании будут обязаны обеспечить все необходимые условия для легального проживания иностранцев.