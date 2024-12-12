Новосибирские ученые продвинулись в диагностике онкологических заболеваний

Эти данные помогут в новых исследованиях. Профессор Наталья Ложкина, один из авторов исследования, подчеркнула, что онколология сегодня — одна из самых распространенных причин смертности во всем мире, и самая частая форма этого заболевания — именно немелкоклеточный рак легкого.