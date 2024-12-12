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Posted 12 декабря, 18:44

Published 12 декабря, 18:44

Modified 12 декабря, 19:24

Updated 12 декабря, 19:24

Новосибирские ученые продвинулись в диагностике онкологических заболеваний

Новосибирские ученые продвинулись в диагностике онкологических заболеваний

12 декабря 2024, 18:44
Фото: 1MI.
Сотрудники НГУ представили новую разработку, которая поможет эффективнее диагностировать и изучать процессы, которые происходят в организме при поражении раковых клеток. Подробнее о ней рассказали в пресс-службе университета.

Новосибирские ученые составили обширную базу данных пациентов Городской клинической больницы № 1с немелкоклеточным раком легкого. Разработку зарегистрировали в Роспатенте.

Эти данные помогут в новых исследованиях. Профессор Наталья Ложкина, один из авторов исследования, подчеркнула, что онколология сегодня — одна из самых распространенных причин смертности во всем мире, и самая частая форма этого заболевания — именно немелкоклеточный рак легкого.

Ученые собрали воедино большой массив данных пациентов, а также применяемые типы лечения. Наталья отметила, что уже сейчас на основе имеющихся данных исследователи построили модель риска, которая поможет предсказать развитие заболевания.

Ранее новосибирские ученые предложили использовать инновационный материал для протезирования.

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