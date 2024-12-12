Обширный пожар охватил склады в Новосибирске: что известно сейчас

Posted 12 декабря, 19:26
Published 12 декабря, 19:26
Modified 12 декабря, 20:04
Updated 12 декабря, 20:04
Огонь разгорелся на площади в 3000 квадратов. На месте работали около 70 огнеборцев и 20 единиц техники. Более того, для ликвидации огня прибыл пожарный поезд.
Сообщается, что позже огонь охватил еще 2000 кв. м. Распространению пламени способствовал сильный ветер. На ликвидацию пожара в 5000 кв. м. прибыло подкрепление. Суммарно потребовались усилия 98 сотрудников МЧС и 30 единиц техники.
На складе частично обрушилась крыша. Информация о пострадавших не поступала.
Сейчас сотрудники МЧС продолжают тушение огня. Для разведки задействованы беспилотники. Отдельно направят сотрудников для замеров предельно допустимой концентрации опасных примесей в воздухе.