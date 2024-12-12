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Posted 12 декабря, 19:26

Published 12 декабря, 19:26

Modified 12 декабря, 20:04

Updated 12 декабря, 20:04

Обширный пожар охватил склады в Новосибирске: что известно сейчас

Обширный пожар охватил склады в Новосибирске: что известно сейчас

12 декабря 2024, 19:26
Фото: 1MI.
12 декабря на улице Тюменская загорелся склад, из-за сильного ветра огонь распространился стремительно. По сообщению пресс-службы регионального МЧС.

Огонь разгорелся на площади в 3000 квадратов. На месте работали около 70 огнеборцев и 20 единиц техники. Более того, для ликвидации огня прибыл пожарный поезд.

Сообщается, что позже огонь охватил еще 2000 кв. м. Распространению пламени способствовал сильный ветер. На ликвидацию пожара в 5000 кв. м. прибыло подкрепление. Суммарно потребовались усилия 98 сотрудников МЧС и 30 единиц техники.

На складе частично обрушилась крыша. Информация о пострадавших не поступала.

Сейчас сотрудники МЧС продолжают тушение огня. Для разведки задействованы беспилотники. Отдельно направят сотрудников для замеров предельно допустимой концентрации опасных примесей в воздухе.

Видео: 1MI. Видео: телеграмм-канал МЧС Новосибирской области
Пожар на АЗС потушили под Новосибирском
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