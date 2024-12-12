«Обязательно уйду»: губернатор Новосибирской области высказался о своей отставке

Последняя громкая кадровая перестановка в регионе произошла в начале ноября. Первый заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов, который сохранил свою должность со времени прошлой администрации Анатолия Локтя, покинул муниципалитет. Распоряжением Андрея Травникова он был назначен на пост вице-губернатора, в его обязанности, в том числе, входит кураторство сферы ЖКХ.