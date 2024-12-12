«Обязательно уйду»: губернатор Новосибирской области высказался о своей отставке

Posted 12 декабря, 04:17
Published 12 декабря, 04:17
Modified 12 декабря, 05:20
Updated 12 декабря, 05:20
«Я обязательно уйду, но не сейчас», — так ответил губернатор Новосибирской области на вопрос о своей близкой отставке, прозвучавший в четверг, 12 декабря, в ходе итоговой годовой пресс-конференции.
Андрей Травников заявил, что за семь лет его работы на посту главы региона слухи об его отставке возникают с четкой периодичностью два раза в год, весной и осенью.
На минувшей неделе с подачи некоторых общественников в областном истеблишменте активно обсуждают возможность того, что губернатор Новосибирской области сложит свои полномочия 25 декабря.
Последняя громкая кадровая перестановка в регионе произошла в начале ноября. Первый заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов, который сохранил свою должность со времени прошлой администрации Анатолия Локтя, покинул муниципалитет. Распоряжением Андрея Травникова он был назначен на пост вице-губернатора, в его обязанности, в том числе, входит кураторство сферы ЖКХ.