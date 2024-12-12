Около 30% обращений к врачу не требуют очного визита, — статистика СОГАЗа

Posted 12 декабря, 10:46
Published 12 декабря, 10:46
Modified 23 декабря, 11:00
Updated 23 декабря, 11:00
Все больше случаев оказание медицинской помощи начинаются с телемедицинской консультации. Врачи собственного сервиса онлайн-медицины СОГАЗа проводят более 100 тыс. консультаций в год для застрахованных по ДМС.
Статистика СОГАЗа свидетельствует, что до 30% обращений не требуют очного осмотра врачом. Из них 52% застрахованных достаточно одной консультации врача телемедицины для решения вопроса, 21% — сразу получают направления на анализы в лабораторию, а 27% — проходят курс лечения при сопровождении врача онлайн.
«Наши данные показывают, что уже сейчас 30% застрахованных отказываются от очной встречи с врачом в клинике в пользу консультации онлайн, и мы видим перспективы для дальнейшего роста числа таких консультаций. Статистика СОГАЗа совпадает с данными, которые привели другие участники круглого стола. Это подтверждает потребность в дальнейшем совершенствования законодательства для формирования оптимального цифрового клиентского пути. Такой подход отвечает интересам пациентов и делает качественную медицинскую помощь более доступной», — отметила Татьяна Тамгина.
Клиенты СОГАЗа высоко оценивают сервис онлайн-консультаций. По результатам регулярного опроса удовлетворенности, уровень NPS (индекс готовности рекомендовать) в части оказания телемедицинских услуг превышает 90%.
Среди ключевых преимуществ онлайн-медицины застрахованные называют возможность круглосуточного доступа к сервису, экономию времени на дорогу в клинику, высокий профессионализм консультирующих врачей, а также получение всех рекомендаций по итогам приема в личный кабинет в мобильном приложении.
Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.