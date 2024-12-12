ООО «БАС» о необходимости поддержки эксплуатантов

Posted 12 декабря, 07:26
Published 12 декабря, 07:26
Modified 12 декабря, 07:26
Updated 12 декабря, 07:26
Благодаря этому удалось достичь серьезного прогресса в данном сегменте: наиболее удачные разработки производятся серийно, а многие предприятия достигли уровня ведущих мировых компаний, пишет newizv.ru.
В Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) считают, что национальный проект, направленный на развитие производственной базы и технологий, работает. Однако теперь стоит переориентировать внимание на рынок услуг как источник спроса.
Росавиация сообщает, что сейчас в стране работает 74 компании-эксплуатанта. Единственная мера поддержки, которая доступна им в этом году, — субсидирование летного часа. Правда, механизм реализации данной льготы требует доработки и распространения на большее количество сценариев применения.
Алексей Варятченко, гендиректор ООО «БАС», пояснил, что сегодня очень важна поддержка эксплуатантов, чтобы они предлагали услуги, цена на которые отражала бы эффективность использования беспилотников по сравнению с традиционными способами работы. Он добавил, что его компания, как эксплуатант, и ГТЛК, как базовый заказчик дронов, стараются продемонстрировать сценарии применения. Варятченко добавил, что данные сценарии могут быть переработаны отраслевыми специалистами в конкретную услугу.
ООО «БАС» уже разработало и протестировало 20 наиболее востребованных сценариев, в следующем году планируется добавить ещё, как минимум, столько же. Планируется, что к 2030 году их количество вырастет до 200. Беспилотники хорошо зарекомендовали себя в сельском и лесном хозяйстве, а также в строительстве.
В ГТЛК отметили, что социально значимым сценарием являются, например, поисковые операции по спасению людей. Применение БПЛА позволяет уменьшить время, затраченное на поиски, что увеличивает шансы на спасение жизни.
Также беспилотники используют для доставки малогабаритных грузов. По информации ГТЛК, подобный вид доставки быстрее более чем в шесть раз и более чем в два раза дешевле. Использование БВС для мониторинга несанкционированных свалок также позволяет осуществлять регулярный контроль территорий полигонов, направленный на предотвращение угрозы окружающей среде.
Варятченко подчеркнул, что сегодня главной проблемой рынка беспилотной авиации является отсутствие заказов. Он добавил, что ООО «БАС», как эксплуатант, начинает предлагать на основе стоимости дрона услугу, но данный рынок пока не развит.
Профессиональное сообщество отрасли БАС считает, что Россия сейчас находится в начале пути выведения на рынок новых услуг и меры поддержки эксплуатантов нужно расширять. Алексей Варятченко предлагает переформатировать государственный гражданский заказ с упором на услуги, которые должны стать определяющим факторов и в сфере производства БАС. Также следует сохранить и развивать льготный лизинг. Для отработки и расчета цены на услуги, которая будет приемлема как для заказчика, так и для эксплуатанта, требуется время, в течение которого отечественных эксплуатантов необходимо поддерживать.