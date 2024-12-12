ООО «БАС» о необходимости поддержки эксплуатантов

Профессиональное сообщество отрасли БАС считает, что Россия сейчас находится в начале пути выведения на рынок новых услуг и меры поддержки эксплуатантов нужно расширять. Алексей Варятченко предлагает переформатировать государственный гражданский заказ с упором на услуги, которые должны стать определяющим факторов и в сфере производства БАС. Также следует сохранить и развивать льготный лизинг. Для отработки и расчета цены на услуги, которая будет приемлема как для заказчика, так и для эксплуатанта, требуется время, в течение которого отечественных эксплуатантов необходимо поддерживать.