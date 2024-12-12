Проектирование метро в Новосибирске — когда объявят конкурс

Posted 12 декабря, 06:07
Published 12 декабря, 06:07
Modified 12 декабря, 06:09
Updated 12 декабря, 06:09
Губернатор подчеркнул, что строительство метро в Новосибирске фактически застопорилось на несколько десятилетий, что привело к утрате компетенций среди местных специалистов.
«В Новосибирске давно не строили метро. И надеяться на то, что в городе можно найти таких специалистов, можно, но не нужно. Я предложил обратиться к московским или белорусским проектировщикам. Лимиты финансирования есть, но срок проектирования — полтора года,» — заявил Андрей Травников во время итоговой пресс-конференции.
Особое внимание губернатор уделил проблемам сотрудничества с местной компанией «МетроМИР», которая за два года не смогла предоставить качественную проектно-сметную документацию.
В планах правительства — продление Дзержинской линии, включая строительство второго тоннеля на одном из перегонов, который до сих пор остается однопутным. Эта задача критически важна для увеличения пропускной способности линии и создания условий для дальнейшего расширения сети метро.
Проблемы с проектированием метро в Новосибирске длятся десятилетиями. Еще в 2019 году городская администрация столкнулась с отказом Главгосэкспертизы принять проектно-сметную документацию из-за несоответствия новым требованиям. В частности, мэрия загрузила документы в формате PDF вместо специальной программы, как того требуют правила с 2017 года. Это привело к затягиванию процесса и упущенным возможностям получения федерального финансирования.
Ситуация усугубилась в 2021 году, когда уже бывший мэр Анатолий Локоть заявил, что документация на достройку Дзержинской линии уже находится на экспертизе. Однако, как выяснилось позже, документы даже не поступали в Главгосэкспертизу. Эти события подорвали доверие к действиям муниципальных властей.
В этом году обоастное правительство уже выделило мэрии Новосибирска 3,5 млрд рублей на проектирование Дзержинской линии. Конкурс надеятся объявить в ближайшее время — возможно, до конца 2024 года.