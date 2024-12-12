Проектирование метро в Новосибирске — когда объявят конкурс

Ситуация усугубилась в 2021 году, когда уже бывший мэр Анатолий Локоть заявил, что документация на достройку Дзержинской линии уже находится на экспертизе. Однако, как выяснилось позже, документы даже не поступали в Главгосэкспертизу. Эти события подорвали доверие к действиям муниципальных властей.