Птичий грипп в России: не пропустите первые симптомы

Posted 12 декабря, 11:01
Published 12 декабря, 11:01
Modified 12 декабря, 12:06
Updated 12 декабря, 12:06
Глава ведомства Анна Попова прокомментировала высокий риск заражения людей птичьим гриппом. По ее словам, в Роспотребнадзор регулярно поступают сообщения о новых случаях из разных стран.
Осенью отмечался высокий уровень заражения инфекцией не только среди птиц, но и среди крупного рогатого скота. В октябре в Камчатском крае был объявлен режим чс из-за обнаружения инфекции на птицефабрике.
Птичий грипп поражает в первую очередь органы дыхания и пищеварения. Уровень летальности данной инфекции составляет свыше 50%. Чтобы снизить риски заражения, специалисты рекомендуют употреблять в пищу только тщательно обработанное мясо птицы и яйца.
Первыми симптомами инфекции могут быть:
Ранее десятки школ в Новосибирске перешли на дистанционное обучение из-за роста инфекционных заболеваний.