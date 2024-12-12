atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря, 11:01

Published 12 декабря, 11:01

Modified 12 декабря, 12:06

Updated 12 декабря, 12:06

Птичий грипп опасен и для людей

Птичий грипп в России: не пропустите первые симптомы

12 декабря 2024, 11:01
Фото: 1MI. Птичий грипп опасен и для людей

Жителей Новосибирска предупредили о риске распространения птичьего гриппа

Роспотребнадзор предупредил о рисках заражения людей птичьим гриппом.

Глава ведомства Анна Попова прокомментировала высокий риск заражения людей птичьим гриппом. По ее словам, в Роспотребнадзор регулярно поступают сообщения о новых случаях из разных стран.

Осенью отмечался высокий уровень заражения инфекцией не только среди птиц, но и среди крупного рогатого скота. В октябре в Камчатском крае был объявлен режим чс из-за обнаружения инфекции на птицефабрике.

Птичий грипп поражает в первую очередь органы дыхания и пищеварения. Уровень летальности данной инфекции составляет свыше 50%. Чтобы снизить риски заражения, специалисты рекомендуют употреблять в пищу только тщательно обработанное мясо птицы и яйца.

Первыми симптомами инфекции могут быть:

  • повышенная температура;
  • озноб;
  • затрудненное дыхание;
  • мышечные боли;
  • кашель с кровью;
  • рвота и расстройство желудка.

Ранее десятки школ в Новосибирске перешли на дистанционное обучение из-за роста инфекционных заболеваний.

Новосибирский эпидемиолог рассказал о малосимптомной форме пневмонии
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирские больницы «трещат по швам» из-за пациентов с пневмониейВандал начал стрельбу по машинам в НовосибирскеСтало известно, как и куда отправлять письма Деду Морозу
#София Самарина#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Роспотребнадзор#Сибирь#Болезнь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика