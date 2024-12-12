Ретроградный Марс продлится до февраля 2025 года: запреты, советы и особенности

«Не принимайте важных решений. Избегайте подписания контрактов или начала новых дел, когда испытываете давление. Не бойтесь паузы — если вам нужно время для размышлений, не торопитесь с действиями. Этот период также может быть подходящим для завершающих этапов проектов и избавления от того, что вам больше не нужно. Главное — следить за внутренними импульсами и пытаться действовать осознанно», — заключила эксперт.