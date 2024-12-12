Самого маленького песика с окрасом под шампанское продают в Новосибирске

Posted 12 декабря, 12:26
Published 12 декабря, 12:26
Modified 12 декабря, 12:28
Updated 12 декабря, 12:28
Милейшего пуделя продают в Новосибирске. Мальчику всего пять месяцев. Он вырос до размера чайной чашки. Собачки этой породы (мальтипу микро тедди) не достигают больших размеров, поэтому и нравятся многим хозяевам.
У щенка выросли уже все зубы, у него густая шерсть, которая имеет цвет элитного шампанского. Просят за мальчика 220 тысяч рублей. Его готовы привезти в Новосибирск из Китая лично в руки. Он имеет все документы и прививки.
Есть в областной столице собачки еще меньшим размером — они спокойно помещаются в человеческой руке и выглядят очень миниатюрными.