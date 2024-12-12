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Posted 12 декабря, 12:26

Published 12 декабря, 12:26

Modified 12 декабря, 12:28

Updated 12 декабря, 12:28

Щенок милейший

Самого маленького песика с окрасом под шампанское продают в Новосибирске

12 декабря 2024, 12:26
Фото: Авито. Щенок милейший
В Новосибирске продают милого щеночка с необычным цветом шерсти: объявление есть на одном из сайтов.

Милейшего пуделя продают в Новосибирске. Мальчику всего пять месяцев. Он вырос до размера чайной чашки. Собачки этой породы (мальтипу микро тедди) не достигают больших размеров, поэтому и нравятся многим хозяевам.

У щенка выросли уже все зубы, у него густая шерсть, которая имеет цвет элитного шампанского. Просят за мальчика 220 тысяч рублей. Его готовы привезти в Новосибирск из Китая лично в руки. Он имеет все документы и прививки.

Есть в областной столице собачки еще меньшим размером — они спокойно помещаются в человеческой руке и выглядят очень миниатюрными.

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