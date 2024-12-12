Шесть концессионных школ в Новосибирске будут достроены: губернатор Травников

Принципиальное решение принято, шесть школ в Новосибирске, которые должны были быть построены в рамках-государственно-частного партнерства к концу 2022 года, «будут достраиваться руками правительства Новосибирской области», заявил глава региона в ходе итоговой годовой пресс-конференции.