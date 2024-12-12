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Posted 12 декабря, 03:55

Published 12 декабря, 03:55

Modified 12 декабря, 05:27

Updated 12 декабря, 05:27

Школы могут достроить за счет бюджета

Шесть концессионных школ в Новосибирске будут достроены: губернатор Травников

12 декабря 2024, 03:55
Фото: 1MI. Школы могут достроить за счет бюджета
Глава региона высказался о судьбе скандальной концессии и огромных исках к концессионеру.

Принципиальное решение принято, шесть школ в Новосибирске, которые должны были быть построены в рамках-государственно-частного партнерства к концу 2022 года, «будут достраиваться руками правительства Новосибирской области», заявил глава региона в ходе итоговой годовой пресс-конференции.

По словам Андрея Травникова, есть два пути — либо замена концессионера на подконтрольную властям региона компанию, либо расторжение концессионного соглашения и возвдение зданий непосредственно за счет областного бюджета.

Какой путь будет выбран, станет известно в течении ближайшей недели, добавил губернатор.

Тем временем, областная прокуратура требует в арбитражном суде от концессионера выплаты неустойки в размере более одного миллиарда рублей и намерена настаивать на разрыве «школьной концессии».

Губернатор Новосибирской области заявил о полном отказе от механизма концессий
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#Новосибирск#Строительство#Концессия#Андрей Травников#Школы
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