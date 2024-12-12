Шесть концессионных школ в Новосибирске будут достроены: губернатор Травников

Posted 12 декабря, 03:55
Published 12 декабря, 03:55
Modified 12 декабря, 05:27
Updated 12 декабря, 05:27
Принципиальное решение принято, шесть школ в Новосибирске, которые должны были быть построены в рамках-государственно-частного партнерства к концу 2022 года, «будут достраиваться руками правительства Новосибирской области», заявил глава региона в ходе итоговой годовой пресс-конференции.
По словам Андрея Травникова, есть два пути — либо замена концессионера на подконтрольную властям региона компанию, либо расторжение концессионного соглашения и возвдение зданий непосредственно за счет областного бюджета.
Какой путь будет выбран, станет известно в течении ближайшей недели, добавил губернатор.
Тем временем, областная прокуратура требует в арбитражном суде от концессионера выплаты неустойки в размере более одного миллиарда рублей и намерена настаивать на разрыве «школьной концессии».