Сломанную ногу новосибирской пенсионерки оценили в полмиллиона

Posted 12 декабря, 05:04
Published 12 декабря, 05:04
Modified 12 декабря, 05:06
Updated 12 декабря, 05:06
Все произошло в Карасукском районе. Пенсионерка шла к больнице и поскользнулась из-за гололеда у крыльца. Женщина сломала бедро.
Тогда прокуратура обратилась в суд с требованием от медицинского учреждения компенсации за ненадлежащее содержание территории и причинение физического и нравственного страдания. На лечение она потратила 17 тысяч рублей.
Суд требования удовлетворил. Ей возместили расходы на лечение и обязали выплатить бабушке компенсацию в размере 500 тысяч рублей.
Ранее мы рассказали, как дети едва не замерзли без отопления из-за коммунальной аварии в Новосибирске. Им выплатили компенсацию.