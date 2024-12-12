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Posted 12 декабря, 05:04

Published 12 декабря, 05:04

Modified 12 декабря, 05:06

Updated 12 декабря, 05:06

Бабушка упала

Сломанную ногу новосибирской пенсионерки оценили в полмиллиона

12 декабря 2024, 05:04
Фото: 1MI. Бабушка упала
В Новосибирской области пенсионерка отсудила компенсацию за перелом ноги, подробности дала прокуратура.

Все произошло в Карасукском районе. Пенсионерка шла к больнице и поскользнулась из-за гололеда у крыльца. Женщина сломала бедро.

Тогда прокуратура обратилась в суд с требованием от медицинского учреждения компенсации за ненадлежащее содержание территории и причинение физического и нравственного страдания. На лечение она потратила 17 тысяч рублей.

Суд требования удовлетворил. Ей возместили расходы на лечение и обязали выплатить бабушке компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

Ранее мы рассказали, как дети едва не замерзли без отопления из-за коммунальной аварии в Новосибирске. Им выплатили компенсацию.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Здоровье#Прокуратура#Компенсация#Пенсионеры#Переломы#Карасукский район
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