«Снова замерзаем»: десятки домов в Новосибирске остались без отопления

Posted 12 декабря, 04:37
Published 12 декабря, 04:37
Modified 12 декабря, 04:39
Updated 12 декабря, 04:39
Вечером 11 декабря в Октябрьском районе Новосибирска произошла авария на магистральной теплотрассе диаметром 800 мм, проходящей по улице Лескова. В результате без отопления остались 36 многоквартирных домов и два социальных объекта. В зоне отключения оказались улицы Лескова, Военная, Кирова и Ипподромская.
«Без отопления останутся дома по следующим адресам: Лескова, 15; Военная, 9, 9/1, 9/2; Кирова, 3-3 и Ипподромская, 12а, 12», — сообщали ранее в ресурсоснабжающей компании. Однако домов, попавших под отключение, оказалось больше.
По информации СГК, причиной аварии стал дефект трубопровода, который образовался из-за изношенности сетей. На место происшествия оперативно выехали две аварийно-восстановительные бригады. Работы по ремонту начались ночью и продолжались при сложных погодных условиях.
«Пришлось расширить зону отключения на прилегающие здания. Плановый срок восстановления нормального режима подачи тепла — сегодня к 16.00», — пообещали в СГК.
Теплоэнергетики заявили, что ремонтные работы ведутся круглосуточно, и по плану подача тепла должна восстановиться к назначенному времени. Однако некоторые жители выражают сомнения, что сроки будут соблюдены. К тому же иначально, по их словам, тепло обещали вернуть уже к 10:00 12 декабря.
«Это уже не первое отключение за сезон. И в прошлом году такое повторялось. Коммунальщикам стоит уже чинить теплотрассы летом. А что тепло появится к вечеру — очень сомневаюсь. Как включат, так и отключат», — поделилась с Atas.Info жительница по улице Сакко и Ванцетти Юлия.
В региональном управлении МЧС подчеркнули, что на случай длительного отключения тепла подготовлены пункты временного размещения и обогрева для населения. Пока такая необходимость не возникла, но ситуация находится под контролем.
«Под отключение попали 30 многоквартирных, 10 частных жилых домов, 2 социально-значимых объекта (СОШ, д/с), 4 прочих объекта. На месте проводятся работы 2 аварийно-восстановительными бригадами НТСК. Население оповещено», — сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Авария произошла в условиях суровой сибирской зимы. Температура воздуха в Новосибирске на момент происшествия составляет -9 градусов, однако из-за сильного ветра ощущается как -16 градусов. В городе идет снег, местами наблюдаются метели.