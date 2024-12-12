«Снова замерзаем»: десятки домов в Новосибирске остались без отопления

Теплоэнергетики заявили, что ремонтные работы ведутся круглосуточно, и по плану подача тепла должна восстановиться к назначенному времени. Однако некоторые жители выражают сомнения, что сроки будут соблюдены. К тому же иначально, по их словам, тепло обещали вернуть уже к 10:00 12 декабря.