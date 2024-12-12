Спите в этот день дом: что нельзя делать в Андреев день 13 декабря

Posted 12 декабря, 16:24
Published 12 декабря, 16:24
Modified 12 декабря, 16:24
Updated 12 декабря, 16:24
Апостол Андрей, как гласит Евангелие, был братом апостола Петра. Оба занимались рыбной ловлей до того, как их призвал Иисус Христос. Андрей стал первым учеником Спасителя, за что получил прозвище «Первозванный». После воскресения и вознесения Христа он отправился проповедовать христианство в различные земли, включая Скифию и Фракию.
Согласно «Повести временных лет», апостол Андрей побывал на землях, где позже возникли Киев и Великий Новгород. За свою проповедническую деятельность он был распят около 70 года н. э. в греческом городе Патры на косом кресте, известном ныне как «Андреевский крест». Этот крест стал символом российского флота и знаменем многих христианских народов.
В России святого Андрея чтят как покровителя мореплавателей, строителей и защитника дома. К нему обращаются с молитвами о мире, семейном благополучии и успехах в военных делах.
Андреев день на Руси считался временем, когда можно было заглянуть в будущее. Особенно популярными были гадания на жениха. Молодые девушки в ночь с 12 на 13 декабря старались узнать, каким будет их суженый и как скоро они выйдут замуж.
Кусочек хлеба под подушкой. Девушки отламывали кусочек хлеба, клали его под подушку и приговаривали: «Суженый, ряженый, приходи ко мне ужинать». Считалось, что во сне явится образ жениха.
Бросание сапога через ворота. Носок сапога, указывающий в сторону, предсказывал, откуда придет жених.
Колья в заборе. Девушки считали колья: четное число предвещало вдовца, нечетное — молодого холостого мужчину.
Ветка яблони. Срезанную веточку ставили в воду. Если она зацветала к Рождеству, девушка ожидала свадьбу в новом году.
Гадание на булочках. Выпекались небольшие булочки, каждая из которых обвязывалась ниткой разного цвета. Чью булочку первой схватит собака, та первой выйдет замуж.
На Андреев день наши предки уделяли особое внимание природным явлениям:
Снежный день — к обильному урожаю.
Ясная ночь — к сильным морозам.
Иней на деревьях — мягкая и снежная зима.
Гул воды в колодце — к бурям и метелям.
Огонь в печи красный — к морозам, белый — к оттепели.
Кошка вылизывается — к ясной и холодной погоде.
Молиться святому Андрею о защите дома, семейном благополучии и избавлении от врагов.
Убираться в доме. Это помогает избавиться от негатива и привлечь удачу.
Начинать новые проекты. День считается благоприятным для творчества и вдохновения.
Устраивать застолья и поддерживать близкие связи. Семейные встречи укрепляют родственные узы.
Ссориться и сплетничать. Это может привести к длительным конфликтам.
Рукодельничать. Шить, вязать и ткать в этот день — к несчастью.
Пересчитывать деньги. Считается, что это отталкивает богатство.
Спать вне дома. Это может нарушить домашний уют и привлечь беду.
Сегодня многие забыли о старинных традициях, однако память об апостоле Андрее Первозванном остаётся важной частью христианской культуры. Этот день — повод для молитвы, укрепления семейных связей и восстановления внутреннего равновесия.